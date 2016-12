Berliini jõuluturule esmaspäeva õhtul sõitnud ja seal 12 inimest tapnud veoauto Scania kabiinist avastati järgmisel päeval 24aastase tuneeslase Anis Amri rahakott koos dokumentidega.

Kolmapäeva õhtul kuulutas Saksa politsei terrorirünnaku korraldamises kahtlustatava mehe üleriigiliselt tagaotsitavaks. Samal ajal otsitakse teda kogu Euroopas. Amri tabamiseni viiva info eest lubas Saksa prokuratuur maksta kuni 100 000 eurot vaevatasu.

Neljapäeva lõuna ajal andsid uurijad teada, et ollakse õigel teel, sest surmaauto ukselt ja roolilt avastati Anis Amri näpujäljed. Juurdluse käigus on selgunud, et Anis Amri lahkus Tuneesiast 2011. aasta jaanuaris ning juba samal aastal mõisteti ta Sitsiilia pealinnas Catanias mitme kuriteo eest neljaks aastaks vanglasse.

Muu hulgas pandi Amrile süüks veoauto ärandamist. Saksamaale jõudis ta eelmise aasta lõpul. Tema asüülitaotlus lükati tagasi ja mees kuulus riigist väljasaatmisele.

Väidetavalt on Anis Amri olnud otsekontaktis Islamiriigiga. Tema Tuneesias elav vend Abdelkader Amri pöördus Anis Amri poole avaliku üleskutsega anda end vabatahtlikult politseile välja.