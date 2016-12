Haldusreformi seaduse pärast riigi vastu kohtusse läinud kohalikud omavalitsused jäid pika ninaga: alla 5000 elanikuga vallad kokkukolimisest ei pääse ja sundkorras liitujad ühinemispreemiat ei saa. Hea aeg küll neile, kes koduvalda alles otsivad: värskete sissekirjutajate vahel loosivad väikevallad maastureid, puhkusereise, spordikeskuste pääsmeid ja kokaraamatuid. Ei saa välistada, et need, kes on kaotanud riigiga kohut käies palju väärtuslikku ühinemisläbirääkimiste aega, tõstavad panuseid veelgi.

Kui poliitiku naine saab ebakristliku presidendi vastu mõistmatust üles näidata sellega, et jätab vabariigi aastapäeva vastuvõtule minemata, siis mida saab teha peapiiskop? Kirikuvande alla ei saa ju panna seda, kes kirikusse ei kipugi. Aga mis tahtmist võiks presidendil enam olla kirikusse minna, kui kriitikuile võib jääda mulje, et ta annab sellega järele esivaimulikule, kes on varmas kommenteerima riigipea igat usuga vähegi seonduvat sammu? Kõigi meele järgi olla püüdev president ei ole aga kellegi president.

Pevkur jõuluvanaks

Et Kristen Michal kogus esimehe kandidaadina 363 toetusallkirja, Hanno Pevkur aga vaid 125 ja Reformierakonna sisevalimised on vaid paari nädala kaugusel, tähendab, et Pevkuri jaoks saavad pühad olema aasta kõige töisem aeg, täpselt nagu jõuluvanalgi, olgugi et külla tuleb minna vaid reformierakondlikele peredele. Kas lihtsalt ebavõrdne võitlus või peen valimislavastus, kus võitja on ette teada?

Lõpuks jõulud!