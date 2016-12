"Ma ei oleks iial arvanud, et pean elama 40-aastaseks, et kohata oma elu armastust,” ütles Evelin Samuel-Randvere (41) ja vaatas abikaasale Johan Randverele (26) õnnelikult otsa.

"Olen uskunud ja teadnud, et igal inimesel on plussid ja miinused ning nende miinustega peab toime tulema. Aga Johani puhul pole ühtki asja, millega peaksin kuidagi toime tulema," rääkis armunud lauljatar LP-le.

Johan sõnas, et teda võlub Evelini haldjalikkus ja avatud meel ning see, et "ta ei jäta kunagi mõistust maha".

Laulja Evelin Samuel ja pianist Johan Randvere abiellusid suvel Raplamaa vaiksel taluverandal.

