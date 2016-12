Jõulude eel esitletakse kinnisvaraportaalis City24.ee eksklusiivset piparkoogimaja, mis asub Maiasmoka külas, Vahtrasiirupi ja Vürtsi tee nurgal.

Tegemist on otse ahjust tulnud uusarendusega, mille valmimist on pikkisilmi oodanud kõik pered.

Maja seinad on valmistatud õhulisest krõmpsuvast materjalist, mida juba aastasadu tunnevad ehitajad kui „piparkoogitainast“ ja mis on nii eksklusiivne, et ehituse ajal läheb osa materjalist alati salapärasel kombel kaduma.

Uudista ägedat virtuaaltuuri ja vaateid!