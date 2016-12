Tundsin isegi rõõmu, et see jänes minu juurde maandus ja mitte mõnda Lõuna-Eesti alevisse. Ja minu juurest uuskasutuskeskusesse liikus. Ilmselt puudub Eestis veel komme jõulukinkidele tšekid juurde lisada, et need vajadusel poodi tagasi viia, nagu Ameerikas. Kus kaks nädalat pärast jõule ummistuvad poed kinkide tagastajatest.

„Kuule, võta see endale, ma maale vanadele sugulastele ostsin, aga ei jõudnud ära viia,“ ütles üks sõbranna ja andis mulle Asja. See oli päkapikumütsiga triibulistesse sokkidesse aheldatud jänes, kelle pikad jalad ripnesid üle riiuli ääre. Tagumiku alla oli kirjutatud Made in China ja üks jalg oli natuke viga saanud.

Samas on see ju õiglane, sest kinkidele kulutatud rahaline ja omakorda selle raha teenimiseks töötamisele kulutatud ajaline ressurss on ebaõiglaselt suur. Aus oleks see tagasi rahaks konverteerida, mida kingisaaja siis vastavalt oma äranägemisele kulutada saaks. Raha, mis peab vahepeal võtma hoolimise ja mateeria kuju, et siis jälle rahaks muutuda.

Samas ajal, kus meie – eestlased – pole kunagi nii palju teeninud ja nii paljude kulutamisvõimaluste ees olnud, ei oska me ikka midagi kinkida. Ja valime Hiina kipspäkapiku-jänese. Või paneme arutult end liisingurakkesse, et osta suuremat, paremat, võimsamat, nagu reklaamid õhutavad. Veel üks viimase hetke pakkumine, nüüd 50% odavam, kõik 30% soodsam! Üks öömüük ja ostuöö ajab teist taga. Nagu oleks ikka veel 90ndad ja tundub, et külluslik lääne tarbimiskultuur võib käeulatusest kohe taas kättesaamatusse kaugusesse kihutada.

Me teame ja mäletame defitsiidi ajastut ja tunneme asjade väärtust, aga ei oska hinnata raha väärtust. Ma olen tõsiselt kaalunud mõne Hiina vabriku palkamist, kes teeks rätikuid, kuhu on punasega peale tikitud „Rikas pole see, kes palju teenib, vaid see, kes vähe kulutab.“ Siis saaks selle igasse kööki üles riputada ja vahel vaadata. Kasvatuslikel eesmärkidel. Ainsad minu tutvusringkonna tõelised ihnuskoid on need, kes on majanduslikult kõige paremal järjel. Miks? Sest nad oskavad raha lugeda. Mitte ei põleta seda sellise kiirusega, et arugi ei saa, kui tühjad pihud on.

90ndad oli aeg, kui peagi hakkasid ilma tegema postimüügikataloogid ja ilupiltide maailm muutus korraga käegakatsutavaks reaalsuseks. See oli tunne, nagu oleksid lapsed lõpuks kommipoodi pääsenud. Vähesed julgesid tunnistada, et enamik kaubast oli kätte saades sama kole kui teatridekoratsioon – papist, odav ja halvasti tehtud, näiline. Ja aastatega pole isegi varem arvestatavate toodete kvaliteet mitte just paremuse poole liikunud. Sama raha eest saab järjest vähem vastu pidavaid asju. Tarbimiskarussell kihutab odavtoodete kiirmarsil.

Enamik selliseid kinke leiab oma kuulsusetu lõpu kirbuturul, kolikambris või prügikastis. Kõik need hiiglaslikud autorajad, suured karvased loomad ja muud imelikud mänguasjad, mis purunevad hetkega.

Andke oskust vahet teha

Vahel ma mõtlen tagasi 90ndate alguse peale, kui Eestis elati absoluutses vaesuses, kuupalk oli dollaritesse arvestades olematu ning jõulude pidamise täielikku hurma sai nautida läbi Soome televisiooni. Ja perekond Sõnajalgade kontserdid olid linnahalli kaupa välja müüdud, sest nemad olidki jõulude ametlikud maaletoojad ning Ameerika unelm ühes tükis. Ilusas pakendis jõulutoode.

Mäletan seda toonast kotitäie Soome laevalt toodud kingituste erilist lõhna. Pakk Pauligi kohvi, karbitäis ahvatlevaid närimiskumme, lagritsakommid, murakaliköör, kassett Bing Crosby jõululauludega, väike singikonserv. Imeline! Uhke! Nagu päris! Ja need kilekotid ja pakendid. Ja need humanitaarabist saadud šokolaadid – selliseid siin juba ei olnud.

Kui õnnetud tundusid korraga need seni kingitusteks saadud pehmed valges pakkepaberis kirju rahvariidepaelaga seotud pakid, kus olid sees vanaema kootud sokid, mütsid ja kindad, assortiikarp, lõngaviht või nahast rahatasku. Või värskelt trükist tulnud raamatud. Kommikotti poetatud üksik mandariin, mis tundus nagu ime. Või lagunev Kalevi närimiskumm. Või šokolaadimedal.

Ime sündimine oli siis lihtne. Eeldas olelusvõitlust. Praegu on see keerulisem: „Ei – minu laps ei talu gluteeni, ei mingeid piparkooke.“, „Ta on mandariinide vastu allergiline – need põhjustavad kõhutõbe.”, “Ei mingit šokolaadi – tal on laktoositalumatus.”, “Parem kui komme üldse ei oleks – me sööme neid niigi liiga palju.”, “Ta nagunii ei loe raamatuid – teda huvitavad arvutid.”, “Ei mingit liha, ma olen vegan.“, „Mulle ei sobi kiirmoekettide riided.“, „Villane torgib.“

„Mul oli sussi sees üksainus Pilvekese komm, nii halb laps ma nüüd ka ei olnud,“ ütleb mossis viieaastane. Vanaema nimelt ei tea, et tänapäeva lastele tassib päkapikk juba iga päev sussi sisse rohkem kinke, kui vanasti lapsed kord aastas jõuluvana kotist said. Mingi ühe kommiga pole mõtet üldse jamama hakata. Lapsed on asjadest ja toidust küllastunud. Tort sünnipäeval? See jääb järele. Vale mänguasi – viskame eemale.

Aga kas jõuluime on rahas mõõdetav? Ning selle hind on pikk liising? Või puudusime me sellest koolitunnist, mis jäi 90ndate ja 00ndate vahele ning mis rääkis mõistlikust tarbimisest, mida terve lääs on aastakümneid majanduslanguste tõusude ja mõõnadega harjutanud?

Üks kingitus. Vajalik. Hariv. Kasulik. Südamega tehtud. Ja oskus rõõmu tunda ja kingitust vastu võtta. Oskus kinkijale rõõmu valmistada. Oskus ise väikeste asjade üle rõõmu tunda. Uskuge, kes on kord vanaema villaste sokkide ja paki kohvi üle siiralt rõõmustanud, saab hakkama.