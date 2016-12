Esiteks ei ole kirikuga seonduv meie ühiskonnas muidugi esmatähtis, et siin peaks president jõuliselt jala maha panema. President on rõhutanud Eesti ühiskonnas vabakondade tähtsust ning selleks puhuks isegi nõuniku määranud. Mis see kirikki muud on, kui kolmas sektor, olgu ta siis luteri, õigeusu või muu kirik.

Meie Maas avaldatud vestluses Kersti Kaljulaidiga leidis Andrus Kivirähk, et päkapikud ja põhjapõdrad ei ole nii ründav mütoloogia kui seda on kirikus pakutav. Ei saa öelda, et kirik oleks pärast taasiseseisvumist ja ka nõukogude-eelses Eestis kedagi olulisel määral rünnanud. Tänaval liikuvad eri sektide esindajad ei kuulu siiski klassikalistesse kohalikesse kogukondadesse. Jutt kiriku rünnakutest jääb meie aladel pigem ordulinnuste tegevusaega. Küll aga on linnas võimatu liikuda, ilma et visuaalselt ei ründaks just päkapikud, jõuluvanad, jõulukuulid jms. Ikka mõttega midagi müüa. Kirikud seisavad linnas tummas vaikuses, mingit ründamist pole näha ja üldiselt ei ürita kirik ka tungivalt midagi materiaalset müüa.

Mis puutub sellesse kirikute tummalt linnas seismisse, siis selle üle võiksid just kirikupõlgajad tõesti uhked olla. Samas võiks siin olla mõtteainet vaimulikkonnale – kui Euroopas reisides on hea võimalus astuda sisse kirikusse ning lisaks sakraalarhitektuuri ja muu kunstiväärtusliku imetlemisele saab korraks istuda ja mõelda. Eestis ehk siis Tallinnas olen seda samuti proovinud teha, kuid tulemusteta. Kaarli kirik oli kinni, katoliku kirik samamoodi ja ka Püha Vaimu kirik. Ilmselt oleks saanud minna raha eest Nigulistesse, aga selleks ajaks olin oma mõtted ja hingehädad juba selgemaks jalutanud. Sama on tegelikult ka kirikutega Tallinnast väljas, sisse saab vaadata enamasti läbi paksu aknaklaasi.

Maailm on arenenud ja valikuid on palju, aga inimesed pole oma põhiolemuselt muutunud. Hingeabi on ju ikka vaja. Mille muuga seletada hirmpikki järjekordi psühhiaatrite juurde, antidepressantide tarbimist, kärgperesid ning suurt ja sügavat usku esoteerikasse ja astroloogiasse. Kritiseerimata inimese valikut leida endale kõnetav abivahend, ei jaksa imestada, kuidas kõik idapoolne, eriti aasiamaine, on nüüd järsku päästev ja väga õige. Paljud inimesed on ära andnud suured summad, et käia Indias ennast leidmas. Kummardatakse võõraste nimedega gurusid ja sinna otsa kodumaised sama liini teadjaid. Ei väsita kõnelemast, kuidas Hiina meditsiin ja India hingeabi on see kõige õigem ja kuidas me siiani oleme oi kui valesti elanud.

Las see kõik olla, kui seesuguste uskumuste viljelemine ei too kaasa sama suuri kulutusi justkui oldaks kasiinost sõltuvuses – tahaks aina veel ja veel. Kõik need maitseained, kivikesed, pärlid, amuletid, küünlad ja mantraplaadid ju maksavad. Ja need ei saa ka kunagi otsa, sest igaks päevaks aastas on oma mantra ja kivi, mille eest tuleb raha välja käia. Samamoodi ka füüsilise vormishoidmise eest – hingamist ja muud taolistki tuleb harrastada hea raha eest. Kui nüüd üks new age inimene oma usu maksumuse kokku lööb, siis saab ta muljetavaldava rahasumma. See aga on õigustatud justkui sellega, et muud moodi ju ei saa. Aga saab, ja selleks ongi võimalus minna kirikusse, suhelda vaimulikuga.

Reformi vajab hoopis vabariigi aastapäev

Piibel küll maksab veidi rohkem kui keskmine esoteerikaraamat, aga kui ta juba on olemas, siis saab selle suvalise koha pealt lahti lüüa ja midagi endale sobivat ja abistavat lugeda. Selleks ei pea isegi kristliku tüviteksti konteksti tundma. Selline soovitus ajab üht õiget ja kõrgelt haritud ateisti jooksuasendit sisse võtma. Hirm ja võõrastumine kiriku suhtes on pärit muidugi nõukogude ajast. Mõni ime, et tollastes muinasaja ajalookirjutistes kujutati preestreid ja vaimulikke mõrvarlike koletistena. Isegi mina lapsena mõtlesin, et pole olemas hullemat maniakki kui seda oli Liivimaa piiskop Albert. Samas kui Lenin oli muidugi üllas ja hea.

Me oleme uhked oma valiku- ja usuvabaduse üle. Aga miks me ei võiks valida seda usku või pigem hingeabi, mis on meie kultuurile tuttav? Tänapäevane kirik räägib ju inimesest inimesele. Selleks ei pea olema usklik nii-öelda klassikalises mõistes ehk et kui pole Jeesusest olemusest vajalikul määral aru saanud, siis ilmselt pole kirikusse asja.

Teadmata muude kirikute tegemisi ja olemisi, on mul ülimalt hea meel, et luteri kirik sai endale etteotsa Urmas Viilmaa. Vähe on inimesi, kes on täpselt õiged ja sobivad oma ametisse kõikidel mõeldavatel põhjustel. Selles mõttes on mul kahju, et peapiiskop on sellisesse jaburasse olukorda pandud, kus president käib küll Soomes diskol ja annab ärimeestele klaasmunasid kätte, aga peab vajalikuks kiriku tähtsust ühiskonnas vähendada. Pole kahtlust, et president Kaljulaid on julge ja sirgeselgne inimene. Ja selles pole midagi taunimisväärset, kui president on ateist ja seda välja ütleb, kuid siiski avaldab oma kohalolekuga toetust kirikule.