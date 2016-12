Seafilee, mis õlles ja sojakastmes marineeritud, on maitsev ja rikkalik roog. Seafilee valmistamine on hea võimalus saada lihtsa vaevaga pidulik toit.

Valmistamisaeg: 30 minutit + paar tundi marineerimiseks.

Vaja läheb: 2 seasisefileed, 1 dl jõuluporterit, 50 ml sojakastet, 2 dl pruuni suhkrut, 1 sl veiniäädikat, õli, soola ja pipart.

Valmistamine: sega omavahel õlu, sojakaste, pruun suhkur ja veiniäädikas. Puhasta seafilee kelmetest. Kalla marinaadisegu kilekotti koos seafileega ja jätta 4 tunniks kuni üleöö marineerima. Keera sealiha aeg-ajalt, et ta ühtlaselt maitsestuks. Kuumuta ahi 200 kraadini. Samal ajal kuumuta pliidil pann ja pruunista seafileed pannil igast küljest, kuni see on saanud pruuni kooriku. Tõsta liha õliga määritud ahjuplaadile ja küpseta ahjus 10–15 minutit sõltuvalt filee paksusest. Tõsta ahjust välja ja jäta vähemalt 10 minutiks seisma, et lihamahlad rahuneksid. Maitsesta serveerimisel soola ja pipraga. Ülejäänud marinaadi võid vaiksel tulel veidi kokku keeta ja serveerida koos lahtilõigatud seafileega.