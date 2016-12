Tummises koogis kohtuvad omavahel veatult haakuvad maitsed – kohv, õlu ja šokolaad. Kreemine toorjuustukate koos hapukate jõhvikate ja rikkalike pistaatsiapähklitega aitavad koogile nii värvi kui ka pidulikkust lisada.

Valmistamisaeg: 1 tund 10 minutit

Vaja läheb: 2,5 dl kohviporterit, 250 g võid, 1 dl kakaopulbrit, 3 dl pruuni suhkrut, 150 g hapukoort, 2 muna, 1 tl vanillsuhkrut, 6 dl jahu (sobib ka täisteranisujahu), 2,5 tl soodat.

Kate: 300 g toorjuustu, 1 dl tuhksuhkrut, vanillsuhkrut, kuivatatud jõhvikaid ja pistaatsiapähkeid.

Valmistamine: kalla õlu suuremasse kastrulisse või potti. Lisa tükeldatud või ning kuumuta, kuni või on sulanud. Sega juurde kakao ja suhkur ning sega, kuni suhkur on sulanud. Klopi munad koos hapukoorega lahti. Lisa vanillsuhkur ja kalla õllesegule juurde. NB! Jälgi, et õllesegu liiga kuum ei oleks, muidu võib munast omlett saada. Sega läbi ja lisa jahu ning sooda. Sega kõik ühtlaseks ja kalla võiga määritud ja/või küpsetuspaberiga kaetud lahtikäivasse 24 cm läbimõõduga koogivormi.

Küpseta 180kraadises ahjus 45–60 minutit, kuni koogi keskossa torgatud tiku külge tainast enam ei jää. Tõsta küpsenud kook ahjust ja jahuta võimalusel jahutusrestil.

Katte jaoks vispelda toasoe toorjuust koos suhkru ja vanillsuhkruga kohevaks kreemiks. Laota jahtunud koogile ja puista peale kuivatatud jõhvikaid ning pistaatsiapähkleid.