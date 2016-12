Marju Marynel Kuut pole meediaga suhelnud juba aastaid. Ta ise kinnitab intervjuus Karmel Killandile ja "Ringvaatele", et ta on eraklik ja naudib muusika kuulamist, sellega tegelemist ning just sellepärast emigreeruski ta 1980. aastal Stockholmi.

Marju Marynel Kuut on kahtlemata meie üks parimaid džäss-funk lauljaid, kes kõlas juba nõukogude ajal nagu välismaine artist.

"Mul ei ole kahju, et ma enam ei laula ja kontserte ei anna. See ei köida mind enam," ütleb Kuut. Lisaks laulmisele on Marju Kuut väga hea arranžeerija ja DJ, kellel on väga suur kuulamiskogemus. "Võin vahel olla järjest 37 tundi magamata ja söömata, kui loominguga tegelen," ütleb ta ja lisab, et ei tee mitte ühtegi asja, mis talle ei meeldi või mille puhul ta tunneb, et see ei köida teda.

Vaata pikemat intervjuud Marju Marynel Kuudiga tänases "Ringvaates" kell 19 ETV-s.