Liidukantsler selgitas, et plaani eesmärk on muuta juhiloa vahetus migrantide jaoks odavamaks ja kättesaadavamaks. Süüria autojuhiloa vahetamine Saksa oma vastu maksab 500 eurot. „Loomulikult ei ole mitte igal pagulaselt 500 eurot, nii et see, mida me teha tahame, on luua laenuprogramm, kus nad saaksid raha. Siis, kui neil on töö, võivad nad maksta 500 eurot tagasi. Lõpuks on ju veoautojuhte igal pool vaja,“ rääkis Merkel.