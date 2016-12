Üha paisuvas keskuses sees on aga istumise-astumise ruumi küll. Mänguasjapoes samuti. Kuid näha on, et tühjaks ei jää see kauplus enne sulgemist küll hetkekski: pidevalt luusib riiulite vahel mitukümmend eelviimase hetke kingiostjat ja kuus kuni kümme on kassas.

Õhtuleht käis neljapäeva pärastlõunal mänguasjapoes vaatamas, kas higised issid kaklevad seal omavahel viimaste legokastide pärast, sassis juustega ja väsimusest paistes silmadega müüjannad neid loiult lahutamas. Selgus, et vähemalt eelviimasel kingiostmishetkel on olukord suhteliselt rahulik – aga ahastavat nõutust oli õhus küll.

Puldiauto ja titeriided

"Kui midagi muud ei leia, siis võtame selle," viibutab umbes kolmekümnene naisterahvas käes karpi puldiga juhitava monster truckiga.

Naise prillidega kaasa on pikast poodlemisest tüdinud näoga, kuid püüab siiski kaasa mõelda.

"Teine variant võiks äkki olla arvutimäng?" pakub ta.

Arvatavalt kooliealise poisi ema ei ole arvutimängu mõttest vaimustatud. Veedab ju noormees niigi liiga palju aega ninapidi arvutis või nuhvlis. Mingu parem õue murule puldiautot sõidutama, nende suurte ratastega peaks masin seal hakkama saama küll.

Paarike uurib igaks juhuks veel teisi puldiautosid, kuid nende hind näib liialt kõrge tunduvat. Suundutakse kassasse ja ühe lapse jõulukink saab kinnitatud.

"Kindlasti meeldiks talle midagi, millel on rattad," analüüsib eeldatavasti sõimeealise lapse isa puust mänguasjade riiulite juures.

Ema on nõutu. Puust rong oleks tore küll, aga vaata neid hindu ...

"Kõigepealt otsime midagi Elsale ja siis ma vaataks titeriideid ka," jagab veel üks ema oma kaasale korraldusi. Too on tülpinud näoga. On näha, et väikse tite emme ei saa just väga tihti kodust välja ja kavatseb sellest jõulueelsest poodlemisest võtta kõik, mis võtta annab. Mees ohkab kuuldavalt.

Legode riiuli ees luusib keegi kolmepäevase habemega isa ja on nähtavalt segaduses. Missugune neist lapsele meeldida võiks? Kuramus, mul läheb siin terve igavik, aega niigi vähe ja nüüd veel see. Aga kiiruga vale legot ka ei tahaks osta, pärast lapsel nina vingus ja ema ka pahur.

Selliseid nõutuid isasid ja paare on poes veel. Ent silma torkab otsusekindlusetus eeskätt üksikute meeste puhul.

Kavalus garanteerib edu

Üks naisterahvas jalutab aga rahulikult riiulite vahel ja haarab siis telefoni.

"Tšau. Kuule, kus Ott on?" küsib ta selge ja meeldiva häälega. "Tšau Ott. Kuule, sa lugesid tädi Annelile ette, mida sa jõuluvana käest tahaksid. Mis see üks Hot Wheelsi asi oligi? Aa, et dinosaurusega Hot Wheels. No selge. Ei, ma niisama küsisin. Tšau, varsti näeme."

Olukorra kiiresti, osavalt ja ilma igasuguse segaduse või paanikata lahendanud naine astub enesekindlalt kuus meetrit vasakule ning ongi õige riiuli juures.

Õppigem temalt, lapsevanemad!

(VIDA PRESS)

Paanika veel ees?

Kui eestlased ka tunnevad jõulueelset kingipaanikat, siis ei näita nad meie rahvale iseloomuliku tagasihoidliku temperamendi tõttu seda välja. Või siis on kaks päeva enne punase kuuega taadi tulekut veel aega maa ja ilm ning suuremaks muretsemiseks vähe põhjust. Aga kipras kulmud, kukalt sügavad käed ja vähemalt pealtnäha sihitu riiulite vahet hulkumine näitavad, et nõutust ja murelikkust jagub nii mõnessegi.

Mõlema kassa ees on poole tunni jooksul pidevalt vähemalt kolmest-neljast ostjast koosnev järjekord. Hinnasildimasinaga poetöötaja on kuhugi kadunud. Nii jääb mänguasjamüüjatelt küsimata kaks küsimust, kuid nende vastuseid võib oletada.

Mida ostetakse? Kõike – aga kõige rohkem lähevad kaubaks need mänguasjad, mida telekas reklaamitakse.

Kas jõuluhullust ja -paanikat on ka tunda? Ei, veel ei ole, aga näete ju, et ostjatest ka tööpäeva pärastlõunal puudust ei ole. Ja neljapäevaõhtu ja reede on ju veel alles ees.

Rääkimata jõululaupäevast endast – kõige viimasema hetke mänguasjaostjad saavad tulla õhtul kella seitsmeni välja. Aga kakluseks siin ei lähe. Lelusid jagub kõigile.

(VIDA PRESS)

MÄNGUASJAOSTLEJATE TÜÜPE EHK VÄIKE VÄLIMÄÄRAJA

Kaval emme

On lapselt aegsasti välja uurinud, mida too jõuluvanalt tahaks või siis selgitab seda telefonitsi jooksvalt. Nimekirja ta ei vaja, brändid ja hinnad on internetis üle vaadatud ja poes tuleb vaid õige riiul üles leida.

Veidi (või palju) nõutu paps

Ta teab, et poisile meeldivad legod. Aga legosid on kodus juba paras ports ja oleks siis nüüd meeles, kas see politsei-lego on juba olemas või mitte. Nõutu paps liigub legode riiuli ees viis sammu paremale ja siis kuus sammu vasakule. Siis jälle viis sammu paremale. Lõpuks pigistab silma kinni ja ostab plaanitust suurema ja kallima lego, lootuses, et seda ikka veel kodus pole.

Sõbrannad on teineteisele toeks

"Mingi lauamäng võiks tore olla ..." alustab üks. "... sest need arendavad," jätkab teine mõtet. Koos arutatakse ühe ja teise mänguasja üle ning korvid täituvad kiiresti. Eeltööd on tehtud. Pärast mänguasjapoodi on kavas minna geelküüsi paigaldama või juuksurisse.

Väsinud paar

Tööd on olnud üle pea, just sai vallas aastaeelarve paika. Nüüd sai näpistatud paar vaba tundi, et tulla linna jõulukinke ostma. Aga looduse keskelt tulles on see linnamelu ja kaubanduskeskus nii väsitavad. Kuidas küll nemad jaksavad siin tundide kaupa ringi traavida, endal võtab juba pärast poolt tundi jalad surisema. Mida see tüdruk tahtiski, oli see hambaarsti või juuksurikomplekt?

Traditsioonidele vilistav isa

Üheksane kutt on nagunii liiga vana, et seda jõuluvana asja uskuda. Ja seda jama veel vaja, et üllatuskink lapse jaoks jamaks osutub. Las poiss tuleb mänguasjapoodi kaasa ja valib ise endale meelepärase jõulukingi, teeme nüüdsest peale nii. Oota, nüüd oota, ma ütlesin, et ühe asja saad valida!

Nimekirjaga vanaema