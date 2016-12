Kui tunned end jõulude ajal väsinud, tasub põhjust otsida rasvasest jõulupraest. Rasvarohke toit ajab nimelt unerütmi sassi.

Austraalia mehi hõlmanud uuringus vaadeldi nende toitumisharjumusi ja elustiili. Mida rammusamat toitu uuritavad sõid, seda rohkem pidid nad päevasel ajal unega võitlema, näitas ajakirjas Nutrients avaldatud uuring.

Lisaks on rasvane suupoolis ka riskitegur uneaegse hingamisseisaku ehk uneapnoe tekkimiseks.

Uurimuse autori Yingting Cao sõnul võib rasvane toit ja magamatus inimese väljapääsmatuna tunduvasse nõiaringi lükata.

"Magamatus ja unine olek tähendab seda, et inimesel on vähe energiat, see omakorda paneb ihaldama rasvaseid ja magusaid toite. Rasvane söök aga mõjub jälle unekvaliteedile," selgitas ta.