Vaja läheb: 2 l õunasiidrit, 12 pulka kaneelikoort, 5 vürtsitera, 5 nelgitera, 70 ml pruuni suhkrut, ¼ tl soola, jahvatatud muskaatpähklit, ühe apelsini ja ühe sidruni koor, soovi korral rummi.

Valmistamine: võta tükk marlit, tõsta selle keskele tükeldatud apelsini- ja sidrunikoored, kõik maitseained, sool ja paar kaneelipulka (võid tükeldada) ning seo marli naturaalsest materjalist nööriga kotikeseks.

Kalla potti õunasiider ja kuumuta seda keskmisel kuumusel, kuni vedelik hakkab aurama, siis keera kuumus väiksemaks, lisa pruun suhkur, sega hoolikalt, tõsta potti marlisse seotud vürtsikotike ja lase siidril kümme minutit maitsestuda (jälgi, et vedelik ei läheks keema!). Pane igasse tassi üks kaneelipulk ja pisut jahvatatud muskaatpähklit ning kalla peale kuum siider. Soovi korral lisa rummi (vahekorras kolm osa siidrit, üks osa rummi), kaunistuseks lisa mõni sidruni-, apelsini- või õunaviil.

Tuline todi sidruniga

(10 tassitäit)

Vaja läheb: 300 ml brändit või viskit, suhkrut, 5-6 sidrunit.

Valmistamine: pane keema 2,5 l vett. Kuni vesi keema läheb, pese sidrunid ja koori kollane kooreosa ringjalt pikkade ribadena maha. Tõsta igasse tassi teelusikatäis suhkrut ja vala 30 ml alkoholi. Kui vesi on keema tõusnud, vala see tassidesse ja kaunista jook sidrunilõigu ja sidrunikoore ribaga.

Wassail (alkoholita)

(6 tassitäit)

Vaja läheb: liiter keeva vett, 1,5 tassitäit suhkrut, kolm tera vürtsi, kuus tera nelki, 1 sl jahvatatud ingverit, üks kaneelipulk, 360 ml apelsinimahla ja 160 ml sidrunimahla.

Valmistamine: vala kastrulisse pool liitrit vett, lase keema, lisa suhkur ja keeda lahust viis minutit tasasel tulel, kuni suhkur on sulanud. Siis lisa vürtsid, tõsta keedunõu tulelt ja lase segul tunnike kaane all tõmmata. Siis lisa ülejäänud vesi (lase enne keema) ning apelsini- ja sidrunimahl, kuumuta jooki keemiseni ja serveeri kohe. Suhkrut võid esialgu panna vähem ja jätta igaühele võimaluse seda ise juurde lisada.

Jõulujook coquito

(10 tassitäit)

Vaja läheb: 2 l kookospiima, 180 ml suhkrut, 16 munakollast, 4 sl vanilliekstrakti, ½ l rummi (soovitavalt spiced), kaunistuseks jahvatatud kaneeli või kaneelikoort.

Valmistamine: vala kookospiim kastrulisse ja kuumuta mõõdukal kuumusel, kuni see hakkab aurama. Lisa suhkur ja sega, kuni see on lahustunud. Vahusta munakollased, lisa vanilliekstrakt ja rumm, lisa segu ettevaatlikult kookospiimale ja sega hoolikalt läbi. Jälgi, et segu ei tõuseks keema – siis muutub jook tükiliseks, see peab jääma aga mõnusalt siidjas. Tõsta kastrul pliidilt ja lase joogil enne serveerimist veidi jahtuda (võid seda ka külmalt pakkuda: jahuta maha, kalla kaanega nõusse ja hoia serveerimiseni külmikus). Kaunistuseks puista peale kaneeli või pista joogi sisse kaneelipulk.

Vürtsikas hõõgvein

(12 tassitäit)

Vaja läheb: kaks pudelit (750 ml) kuiva punast veini, 20 tera nelki, paarkümmend kardemoniseemet, 1 tl jahvatatud kaneeli, 1 tl jahvatatud muskaatpähklit, 230 grammi tükksuhkrut, 1 pudel akvaviiti (750 ml), 120 ml rosinaid, 120 ml mandlilaaste.