Veebikülje Radar Online teatel on Beyoncé Knowlesil ja tema abikaasal Jay Z-l tõsised erimeelsused pisipere soetamise asjus.

Jay tahaks, et nende nelja-aastane tütar Blue Ivy saaks väikese õe või venna, kuid Beyoncé on oma mehele öelnud: temal pole vähimatki soovi praegu rasestuda. “Nad on arutanud adopteerimist nagu ka teisi meetodeid, näiteks katseklaasiviljastamist, aga lõpuks jõuavad nad ikka samasse vanasse seisu,” räägib superstaaride lähikondlane.