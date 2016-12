Möödunud nädala lõpus tunnustas MTÜ Eesti Vabatahtlik Mere- ja Järvepääste tublimaid vabatahtlikke ja ühinguid, samuti tänuväärseid toetajaid Hanno Pevkurit ja politseiametnik Kert Kotkast.

MTÜ Eesti Vabatahtlik Mere- ja Järvepääste juhatuse esimees Mehis Luus tunnustas endise ministri Hanno Pevkuri tegevust merepääste tänuväärse toetajana: „Siseministriks olemise ajal väärtustas Hanno Pevkur vabatahtliku merepääste tegevust, mille tulemusena on esile kutsutud vabatahtlike merepäästeühingute tegevustoetus 2017. aastast.“ Tänuväärt toetajana tõsteti esile ka Lõuna prefektuuri vanemkorrakaitseametniku Kert Kotkase tegevust, Eesti Vabatahtliku Mere- ja Järvepääste juhatuse liikme Marge Kohtla sõnul on Kert Kotkas suur vabatahtlike järvepäästeühingute toetaja: „Tema eestvedamisel on järvepäästjaid kaasatud erinevatele otsingutele, samas on ta olnud oluliseks lüliks järvepäästeühingute ning Politsei- ja Piirivalveameti vahelise lepingu sünni juures.“

Tubli teo eest aastal 2016 tänati AS Kunda Nordic Tsementi märkimisväärse panuse eest vabatahtliku merepäästevõimekuse arendamisel Kunda piirkonnas. Ettevõtte eestvedamisel, sh aktiivsel kogukonna kaasamisel, koguti 2016. aastal vajaminev toetussumma merepäästekaatri soetamiseks MTÜ-le Kunda Vabatahtlik Merepääste. Samuti said tubli teoga hakkama Narva-Jõesuu vabatahtlikud merepäästjad eesotsas Nikita Otvaginiga, kui juunikuu esimesel päeval päästeti Narva jõel uppumisohtu sattunud poisi elu.