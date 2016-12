Jõulud on just õige aeg pere parim serviis tolmust puhtaks pesta ja aasta otsa kapisahtlis seisnud vana lauahõbe särama lüüa. Peres, kus kiire elutempo ja erineva tegutsemisrütmi tõttu sageli igaüks nosib oma kodust einet lauanurgal just siis, kui selleks aega saab, muudab jõuluõhtu erakordseks ainuüksi võimalus kõik koos ühe laua ümber istuda, ilma et keegi peaks kuhugi kiirustama. Pidulikult kaetud lauaga saab selle õhtu tähtsust veelgi rõhutada, soovitab Kodin Kuvalehti: läikiv klaas, veiklev kristall ja kiiskav lauahõbe on kõigiti omal kohal. Vana klaasi puhasta käsitsi

Kui kombeks on sättida jõuluõhtul lauale vanavanematest alles jäänud klaasid ja kristall, ei maksa neid esemeid pärast nõudepesumasinasse pista, sest seal tulevad neile kergesti kriimud peale, nad muutuvad tuhmiks ja kaotavad sädeluse.

Klaasi, eriti vana klaasi ei maksa pesta väga kõva ja kareda käsnaga, parem on teha seda pehme lapiga. Pesuveele võib lisada äädikat. Klaasi poleerimiseks ja sõrmejälgede eemaldamiseks sobib hästi pehme köögipaber. Lõigatud mustriga ja lihvitud esemeid, mille muster on määrdunud, tuleks pesta voolava vee all, kui vaja, võib kosmeetikakotist abiks otsida vatipulga, millega on lihtne mustust mustrivagudest kätte saada. Hambaharjaga ei maksa seda tööd teha, sest harjaga nühkimine võib lihvitud servi kriimustada ja kulutada. Hõbedale sooda, vesi ja sool Hõbeesemed saab kodus puhtaks õige lihtsalt. Kui noad-kahvlid on lihtsalt pikast seismisest tuhmunud, võib puistata kuuma vette kastetud pehmele käsnale pisut soodat ja hõbeeset sellega nühkida, seejärel puhta veega loputada, kuivatada ja pehme lapiga poleerida. Kui esemed sel moel puhtaks minna ei taha, võib neid leotada alumiiniumnõus sooda- ja soolalahuses. Anumaks sobib hästi supermarketites müüdav sooja toidu fooliumkarp, neid on eri suuruses, aga võib ka mis tahes nõu rullifooliumiga vooderdada. Vala nõusse u 70kraadine vesi, lisa söögisoodat ja soola ning pane puhastamist vajavad esemed likku. Mõne aja pärast hõõru need kergelt käsnaga üle, loputa ja kuivata. Tõhus hõbedapuhastusvahend on ka hambapasta, aga mitte valgendavaid osakesi sisaldav ega geelpasta. Pane pisut tavalist pastat puuvillasele lapile või käsnale, hõõru ese õrnalt üle, loputa hoolikalt voolava vee all ja kuivata.