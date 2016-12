Tallinna Linnavaraamet pani avalikule kirjalikule enampakkumisele Nõmme linnaosa valitsuse kasutuses oleva, kuid uue administratiivhoone valmides vakantseks jääva kinnisvara.

Hoonestatud, elamumaa sihtotstarbega Vabaduse pst 77 kinnistu pindalaga 2700 ruutmeetrit on enampakkumisel alghinnaga 316 000 eurot. Hoonestatud, elamumaa sihtotstarbega 1513 m2 suuruse Nõmme-Kase tn 12b kinnistu alghind on 318 000 eurot. Mõlemad kinnistud müükase tingimusega, et kinnistutele seatakse nende võõrandamisel tähtajaline isiklik kasutusõigus Tallinna linna kasuks, tagamaks Nõmme linnaosa valitsusele seniste ruumide kasutamise võimalus kuni aadressil Valdeku tn 13 uue haldushoone valmimiseni ehk 1. oktoobrini 2017.

Valdeku tn 13 krundil asuv endine koolimaja rekonstrueeritakse Nõmme Majaks, kuhu koondatakse kokku kodanikele linnateenuseid pakkuvad asutused, mis praegu paiknevad eri asukohtades. Ehitustööd lõpetatakse 2017. aasta kevadel.

Harju maakonnas Raasiku vallas Aruküla alevikus asuv elamumaa sihtotstarbega Männiku tee 29 kinnistu pindalaga 1475 m2 on enampakkumisel alghinnaga 39 500 eurot.

Alghinnaga 50 500 eurot on enampakkumisel Seebi tn 38-60 korteriomand, mille reaalosaks eluruum üldpinnaga 45,9 m2 ning alghinnaga 39 200 eurot Kopli tn 85-9 korteriomand, mille reaalosaks eluruum üldpinnaga 53,2 m2. Kopli tn 85 on riikliku kaitse alune arhitektuurimälestis.

Pakkumised tuleb esitada hiljemalt 12. jaanuariks 2017.

Kinnisvara müügist laekus tänavu Tallinna linnakassasse ligi 3,5 miljoni eurot.

Tallinna Linnavaraameti vahendusel leidis uue omaniku 74 kinnisvaraobjekti. Linnavara müügist saadava tulu suuruseks oli eelarvesse kavandatud 3 227 000 eurot, seega täideti kinnisvara müügi plaan liiaga, 106,97%-liselt.

Kõige hinnalisemad müügiobjektid olid Narva mnt 138 kinnisasi müügihinnaga 480 000 eurot, Betooni põik 6 kinnistu müügihinnaga 366 000 eurot ning Liivalaia tn 40-M181 korteriomand müügihinnaga 223 233eurot.