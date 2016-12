Kohe on käes jõulupühade aeg ning selle puhul on ka eesti telekanalites pühadeprogramm. Koostasime valiku parimates paladest, mida pühade ajal televiisorist näeb, juhuks, kui on soovi koos perega mõnusaid filme ja saateid nautida.

"Üksinda kodus" neljandas filmis on Kevin McCallisteri vanemate abielu kohale kerkinud mustad pilved ja nad elavad teineteisest lahus. Kuigi Kevin elab oma ema juures, otsustab ta jõulud veeta oma isa uue ja rikka kallima Natalie suures ja uhkes villas. Sedasama villat on jõulude paiku plaaninud külastada ka röövel Marv, kes varem korduvalt Kevini seatud lõksudesse kukkunud. Muidugi ei kuulu Marv kutsutud külaliste hulka - tema eesmärgiks on villa seal leiduvast heast ja paremast kraamist ööpimeduses tühjaks teha. Aga taas kord ei oska ta arvestada ühe väikese pisiasjaga - Keviniga…

“Jõulusoojus” (Kanal 2, kl 20:30)

Kanal 2e pühadehõnguline heategevussaade "Jõulusoojus" kutsub üles aitama ühiskonna kõige väiksemaid ja nõrgemaid. Sel aastal ulatab heategevussaade abikäe diabeetikutest lastele ja noortele, kes elavad haigusega, mida välja ravida pole võimalik. Küll on võimalik muuta nende elu moodsate ravivahendite abil mugavamaks ja turvalisemaks. Ekraanile jõuavad Eesti perede mõtlemapanevad lood ja sõna saavad tuntud inimesed, kel diabeediga lähedane kokkupuude. Pühade meeleolu lisavad kaunid muusikapalad armastatud Eesti artistide esituses. Saadet juhib Roald Johannson.

23. detsember

“Jõulureede rõõmurull” (TV3, kl 20:00)

Eesti kõige andekamate koomikute parimad sketšid suudavad rõõmsasse jõulumeeleollu viia ka kõige suuremad virrninad. Lavale astuvad Jan Uuspõld, Tõnis Ninnemets, Tiit Sukk, Kadri Adamson, Peeter Oja, Ago Anderson, Ott Sepp, Hilje Murel, Evelin Võigemast jpt.

“Visa hing” (TV3, kl 21:30)

Nii nagu on pühadetraditsiooniks "Üksinda kodus" filmid, on selleks ka "Visa hinge" filmid.

New Yorgi võmm John McLaine (Bruce Willis) saabub jõulude ajal Los Angelesse, kuhu tema abikaasa on elama asunud, et uues Nakatomi korporatsioonis karjääri teha. Perekonna rõõmuküllane taasühinemine katkestatakse kõige ootamatumal ja jõhkramal moel, kui pilvelõhkuja võtavad enda kontrolli alla Euroopa päritolu terroristid, eesotsas jõhkra ning sihikindla Hans Gruberiga (Alan Rickman). Pantvangide ainsaks pääsemise lootuseks jääb kurjamite eest varjunud McLaine, kes alustab pealtnäha lootusetut võitlust hambuni relvastatud terroristidega.

Juhul, kui on soov ära vaadata “Visa hinge” sarja kõik filmid, siis teine, kolmas ja neljas film on TV3e eetris 24, 25 ja 26. detsembril, kell 21:30.

24. detsember

“Leiutajateküla Lotte” (ETV, kl 13:45)

Jõulude ajal näeb lisaks välismaistele jõulufilmidele ka eestimaiseid filme. ETV vahendusel jõuab vaatajateni kõigi väikeste, aga ka suurte lemmik "Leiutajateküla Lotte". Film räägib Lotte ja tema sõprade seiklusest Jaapanisse judovõistlustele. Osades Evelin Pang, Andero Ermel, Peeter Oja, Lembit Ulfsak, Marko Matvere, Ain Lutsep, Aarne Üksküla ja paljud teised. Originaalmuusika loojaks Sven Grünberg.

“Jõulumees” 3 (TV3, kl 17:40)

Taas on Scott Calvini käed jalad tegemist täis, et perega hakkama saada ning lisaks tahab väga üleannetu Jack Frost sellel aastal Jõulumehelt pidupäeva üle lüüa ning vallutada lõunanaba. Et lõunanaba asukoht siiski saladuseks jääks, võtab Scott Calvin koos oma täiendatud perega, kuhu nüüdsest kuuluvad peale uue naise ka eksabikaasa, eksabikaasa uus mees, nende tütar Lucy ja pea päkapikk Curtis ette sekeldusterohke seikluse.

Õhtusteks filmisoovitusteks on jõulufilmidele vahelduseks eesti väärtfilmid “Viimne reliikvia” (ETV2, kl 20:15) ja “Kevade” (ETV, kl 21:40)

25. detsember

Jõulutunnel 2016 (ETV, kl 10:00)

Esimesel jõulupühal on Eesti Televisiooni eetris taas traditsiooniline heategevusprogramm ”Jõulutunnel”. Tänavu kogutakse annetusi Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidule, et aidata kaasa liikumistakistusega inimeste tervisliku seisundi paranemisele. Kogutud annetuste eest on kavas avada treeningsaal ja osta sinna spetsiaalselt liikumispuudega inimeste vajadustele kohandatud liikumist treenivad seadmed.”Jõulutunneli” saatejuhid kutsuvad otsesaatesse külalisi, et rääkida heategevusest ning aasta õnnestumistest, aga ka liikumispuudega inimeste probleemidest. Stuudios musitseerivad Ott Lepland, Sandra Nurmsalu, Rasmus Rändvee, Toomas ja Inga Lunge jt. Jõulutunnel on eetris läbi päeva. Alustame hommikul kell 10 ja kokkuvõtted teeme õhtul pärast Aktuaalset kaamerat.

“Hr Banksi päästmine” (TV3, kl 14:45)

Emma Thompson ja Tom Hanks mängivad peaosi Disney stuudio mängufilmis ”Hr. Banksi päästmine”, mille aluseks on erakordne lugu sellest, läbi milliste raskuste jõudis ekraanile kinoklassikaks saanud ”Mary Poppins”. Kui Walt Disney tütred palusid oma isalt, et ta laseks ekraniseerida nende lemmikraamatu, P.L. Traversi ”Mary Poppinsi”, andis ta neile lubaduse. Mehel polnud aimugi, et selle lubaduse täitmine võtab aega ümmargused kakskümmend aastat. Teekonnal linastusõiguste hankimiseks peab Walt lõputut võitlust pahura ja kompromissitu kirjanikuga, kel pole mingit kavatsust loovutada oma südamelähedast kangelannat Hollywoodile moonutamiseks. Rahahädad aga sunnivad Traversit siiski veidi järele andma ning ta lendab Los Angelesse, et kuulata ära Disney plaanid ekraniseeringu osas.

“Nipernaadi” (ETV2, kl 20:10)

Toomas Nipernaadi teekond ümber suvise Eesti, talude ja perenaiste järgib kirjandusklassika ekraniseerimise kaanoneid. Rõõmus seikleja, kelle jaoks peaaegu kõik on võimalik, mängib naistega, tehes neid sellest hoolimata õnnelikumaks. Rolle vahetades muutub ta vahel ka endale koormaks ja on sunnitud jälle teele asuma. Režissöör Kaljo Kiisk valis Gailiti romaanist kõige iseloomulikumad lõigud ja sidus need peategelase mõõdule vastavaks tervikuks. Varjamatult poeetiline ja maaliliselt lavastatud ”Nipernaadi” seob unistusi ning irooniat. Osades Tõnu Kark, Viire Valdma, Katrin Kohv, Aire Johanson ja Rita Raave.

26. detsember

“Hugo Cabret’ leiutis” (TV3, 14:45)

Hugo – orb, kellavalvur ja varas – elab Pariisis ühe pulbitseva rongijaama seinte vahel, kus tema ellujäämine sõltub anonüümsusest. Kui aga Hugo maailm põrkub tema poolt hooldatavate kellade hammasrataste kombel ekstsentrilise raamatukoist tüdruku ning kibestunud, rongijaamas mänguasjakioskit pidava vanamehega, satuvad ohtu nii poisi salajane elu kui ka tema kiivalt varjatud suur saladus.

“Vehkleja” (ETV kl 22:20)

1952. aastal saabub Haapsallu kehalise kasvatuse õpetajaks introvertne meistersportlane Leningradist. Vaatamata koolidirektori vastuseisule hakkab ta lastele vehklemist õpetama. Konarlikust algusest hoolimata saab sõjajärgsel raskel ajal vehklemisest teraapia nii lastele kui ka treenerile. Lüüasaanud direktorile ei anna aga rahu, miks noormees tegelikult väikelinna saabus. “Vehkleja” põhineb osaliselt Eesti sportlase ja treeneri Endel Nelise (1925-1993) elulool. R: Klaus Härö. O: Märt Avandi, Ursula Ratasepp, Hendrik Toompere, Jaak Prints, Kirill Käro, Lembit Ulfsak jt.