Enne jõuluõllede maitsmise juurde asumist on paslik meelde tuletada, et eri õlledel on eri soovitatavad serveerimistemperatuurid. Kõige lihtsam on seda meeles pidada nii, et mida heledam ja lahjem õlu, seda külmemalt peaks seda serveerima. Tumedad õlled on täiuslikumad, kui neid serveerida toatemperatuuri lähedasel temperatuuril.

Nüüd aga asjast. Nagu juba mainitud, osales testis tosin erinevat jõulu- ja talverüübet. Aususe huvides olgu ka ära märgitud, et Kochi rüüped jõudsid toimetusse tootja algatusel kulleriga, ülejäänud said ostetud Selveri ja Rimi kauplustest. Pimetestis õllesid proovinud üheksaliikmeliselt žüriilt võinuks parim jõuluõlu saada 90 punkti.

Jõuluõllede test 2016 (Aldo Luud)

Etteruttavalt võib ka testi üldkokkuvõtteks lisada, et oma maitseid tasub proovile panna, kuid neist, kes on veendunud heleda ja lahja õlle sõbrad, suuremat sorti talveõllede armastajat ei saa.

Igatahes, siin siis testi tulemused:

I koht

60 punkti

Karksi porter eripruul Tume (6%)

Karksi porter eripruul Tume (6%) (Aldo Luud)

Tootja kirjutab: Meeldiva karamell-linnase maitse ja paraja humalasisaldusega õlu.

Testijad arvavad: Sõbraliku lõhna ja kena küpsepruuni värviga õlu. Korralik ja tõhus õlu, kuigi maitselt tsipa mõruvõitu. Hea järelmaitse aga kompenseerib kõik.

II koht

58 punkti

Saku originaal pühadepruul (5,3%)

Saku originaal pühadepruul (5,3%)(Aldo Luud)

Tootja kirjutab: Originaal pühadepruul on mõnusalt tummise maitsega hele talveõlu. Mõeldud pidulauda, kus aurab palav jõulupraad või lihtsalt sõprade seltskonda. Alati värske.

Testijad arvavad: See, et talvine õlu võib olla ka hele, on mõnus üllatus. Vahutab mõnusalt kaua. Tundub vist testi kõige lahjem õlu olema. Sobib väga hästi jõuluprae kõrvale. Võrreldes teiste õlledega kõige iseloomutum, kuid pärast selle rüüpamist on vähemalt hea maitse suus.

III koht

53 punkti

Puls jõululegend Tume eripruul (5,4%)

Puls jõululegend Tume eripruul (5,4%)(Aldo Luud)

Tootja kirjutab: Eriretsepti järgi pruulitud mahedamaitseline tume pühadeõlu.

Testijad arvavad: Mõnusa lõhnaga erk ja kerge kraam. Vahutab hästi. Võiks naistele mokkamööda olla. Kõige leivasem õlu. Kõlbab ka limonaadisõbrale. Kõrvalmaitse on kuidagi hapukas.

4. koht

52 punkti

Meteor Biere de noel (5,8%)

Meteor Biere de noel (5,8%)(Aldo Luud)

Testijad arvavad: Kuldset värvi. Lõhn on kergelt sidrunine, maitses on tunda piparkooki – kardemoni ja ingverit ja muud säärast, mis jõuludega kokku käib. See on ka kindlalt hea jõuluõlu naistele. Õppeõlu ehk selliseid jooke juues hakkavadki lapsed alkoholi tarbima. Maitseb, nagu oleks keegi pudelisse lutsukommi pillanud. Üle ühe õlle ei tahaks.

5. koht

51 punkti

ALeCoq jõuluporter (6,5%)

ALeCoq jõuluporter (6,5%)(Aldo Luud)

Tootja kirjutab: ALeCoq jõuluporter toob oma suursuguselt sügavmusta värvi ja tihke, pidulikult piimvalge vahumütsiga pühadelauale just seda õiget jõuluhõngu. Selle tasakaalukalt mõrkja ja karamellise kvaliteetõlle iga sõõm on aga päris kindlasti kingituse eest.

Testijad arvavad: Tumeda ja tiheda vahuga õlu. Selles õlles oleks justkui kõik tasakaalus, millegagi pole üle pingutatud. Kuigi tegelikult on see ikka tsipa mõrkjas ja üsna kange ka. Lõhn on ainult ära unustatud.

6. koht

47 punkti

ALeCoq Imperial Porter Kriek(6%)

ALeCoq Imperial Porter Kriek(6%)(Aldo Luud)

Tootja kirjutab: Imperial Porter Krieki õlles seguneb porterile omane karamellisus ja tummine maitsebukett kriek´i kirsisusega. Küps kirsimahl täiendab suurepäraselt porteri rikkalikku maitset. Tulemuseks on aromaatne maitseelamus, mis sobib nautimiseks kargel talveõhtul.

Testijad arvavad: Kirsine ja hapukas. Toidu kõrvale seda ei tahaks, muidu passib aga neile, kellele magusamad pulgakommimaitselised joogid sobivad. Värv on ilus.

7. koht

46 punkti

Kochi tammevaadi Imperial Stout (10.3%)

Kochi tammevaadi Imperial Stout (10.3%)(Aldo Luud)

Tootja kirjutab: Mustjaspruun, tiheda kreemja vahuga Imperial Stout, mille pisut suitsuses puuviljalises ja šokolaadises aroomis annavad toone erinevad linnased ning millele lisab nüansse rummivaadi vaniljesus.

Testijad arvavad: Vaht pakub silmailu, kuid kaob kiiresti. Lõhn on pärmine ja hapukas, ei kutsu jooma. Kibedavõitu. Tundub üsna naturaalne olema, järelmaitse ei ole nii hull, kui jook ise. Võrreldes paljude teiste jõulujookidega jääb sellest vähemalt hea maitse suhu.

8.koht

40 punkti

Põhjala jõuluöö (8%)

Põhjala jõuluöö (8%)(Aldo Luud)

Tootja kirjutab: Sametine porter, laagerdatud kakaoubade, värskete vaniljekaunade ja tammekuubikutega.

Testijad arvavad: Hästi tõmmu ja mõrkjas. Värv ahvatleb. Aroom on hea, esimene lonks ka, kuid järelmaitse on kohutavalt mõru. Passiks ehk šokolaadi kõrvale? Kindlasti saaks selles hautatuna head praekapsad. Mitut lonksu seda aga ei tahaks.

9. koht

38 punkti

Saku pühadeporter (6,9%)

Saku pühadeporter (6,9%)(Aldo Luud)

Tootja kirjutab: Klassikaline Balti porter, mis on pruulitud piiratud koguses unikaalse retsepti alusel spetsiaalselt 2016. aastalõpu pühadeks. Tavapärasest rohkem karamell- ja kohvilinnaseid annavad Pühadeporterile rikkalikuma ja röstisema maitse)

Testijad arvavad: Kena küpspruun värv. Lõhnal pole viga, kuid maitse on kole. Iseloomutu kraam. Kuidagi lahjavõitu tundub. Liiga mõru.

10. koht

35 punkti

Päkapiku epa (5,5%)

Päkapiku epa (5,5%)(Aldo Luud)

Tootja kirjutab: Päkapiku epa on kauni välimusega, vürtsika karakteriga salapärane olend, nagu Estonian Pale ale´gi, mis on iseloomult pehme ja puuviljane, samas vürtsika humalamekiga õlu.

Testijad arvavad: Kuldset värvi. Maitseb mõrult, järelmaitse olematu. Lõhn meenutab ka mõru sidrunit. Keegi oleks nagu õlle sisse veidi šampooni pannud? Sellel õllel pole küll jõuludega mingit seost. Lihtsalt halb.

11. koht

24 punkti

Aus karu tuleb (7,5%)

Aus karu tuleb (7,5%)(Aldo Luud)

Tootja kirjutab: Aus karu tuleb tavaliselt pühade ajal. Tatsab mööda lumiseid radasid ja vaatab rahulolevalt mõmisedes piduehteis kodusid. Kes teab, astub ehk mõnikord tuppagi. Vohmib kahvliga vehkides piduroogasid ja räägib lugusid võõrastest maadest ja seninägematutest loomadest. Aga kes teda ikka usub, sest kuidas üks mesikäpp üldse nõnda kaugele satuks. See pühadeõlu on pruulitud kuuest sordist linnastest, millele annavad erilise soojuse tseiloni kaneel ja Madagascarilt pärit nelk.

Testijad arvavad: Mõru ja imelik jook. Lõhn on mittemidagiütlev. Väga suitsune ja tõrvane. Maal on mul saunas üks tõrvaseep, mis suhu sattudes maitseb samamoodi. Keegi oleks justkui midagi põhja kõrvetanud. Nii õudne, et kirjeldada ei oska – järelmaitse saabudes kaob soov alkoholi tarbida üldse.

12. koht

20 punkti

Kochi porter eripruul (7,5%)

Kochi porter eripruul (7,5%)t (Aldo Luud)

Tootja kirjutab: Mustjaspruuni, kreemja vahuga porteri pisut suitsuses ja puuviljases aroomis annavad toone erinevad linnased. Kochi porter on maitselt kergelt veinilaadne ja täidlane, samas vürtsine ja soojendav. Õlles on tunda küpsete puuviljade maitset, mida rõhutavad kohvi ja mõrušokolaadi bukett.

Testijad arvavad: Ilusa värvi ja mõnusalt paksu vahuga. Lõhnab nagu kopitanud ja hallitav pesu. Maitseb kahjuks samamoodi. Maitse on väga mõru, nagu koirohi. Ebameeldiv. Siia on pandud vist asju, mis õllesse ei käiks. Ei ole õnnestunud kraam.