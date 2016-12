Hiinas filmitud videol on näha, kuidas pruutneitsi lamab kaitsetult pikali ja mehed muudkui haaravad ja rabavad teda kätega.

Isegi eemal seisvad mehed vaatavad olukorda pealt ning naeravad, kuid keegi ei sekku, vahendab Mirror.

Naise jalad on rahmeldavate meeste poolt juba paljaks kistud ja ahned käed haaravad naise rindade järgi. Kuigi meile näib see šokeeriva ja ebameeldivana, siis Hiinas näib see olevat tavapärane.

