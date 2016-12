Tegu on 2003. aasta romantilise komöödiaga, mis räägib loo erinevatest armastuslugudest ja sellest, kuidas saavad paarid hakkama jõulukuul. Filmis mängivad paljud Hollywoodi tippnäitlejad. Mõnus ja sobilik vaatamine ka täiskasvanutele, kes lastefilme vaadata ei taha, kuid soovivad siiski veidi jõulumeeleolu tekitada.

1. “Armastus on see” ("Love Actually")

On taas aasta ilusaim aeg, mil saab lihtsalt end diivanil mugavalt tundes jõulupraadi süüa ja häid filme vaadata. Toome teieni filmisoovitused parimate jõulufilmidega, mida koos perega jõulupühade ajal vaadata!

Mõni inimene ei kujutagi jõule ette ilma “Üksinda kodus” sarja filmide vaatamiseta. “Üksinda kodus” filmide näol on tegu tõeliste jõuluklassikutega ning neid saab hetkel TV3e vahendusel näha igal neljapäeval.

3. “Kuidas Grinch jõulud varastas”

Kindlasti tunneb igaüks oma elus ühte Grinchi, kes jõule vihkab. Filmis olev Grinch (keda mängib Jim Carrey) teeb kõik selleks, et jõulud ära rikkuda, plaanides ära varastada linnast kõik kingitused.

4. “Visa hing”

Samuti Eesti telekanlitel traditsiooniliseks jõulufilmiks saanud “Visa hing” ja selle viis järjefilmi on täielikult klassikalised jõulufilmid, mis muidu rahulikesse pühadesse veidi actionit toovad.

5. “Päkapikk” ("Elf")

Film räägib Jõulumaal kasvanud Buddyst (Will Ferrell), kes suuremaks saades New Yorki kolib, et oma pärisisa üles leida, mille käigus taastab ta kõikide usu Jõuluvanasse, päkapikkudesse ja jõuluvanasse. Kõigi laste lemmikfilm!

6. “Polaarekspress”

Peaosas Tom Hanksiga. Tegu on animafilmiga, mis räägib ühes poisist, kel tekkisid kahtlused jõuluvana eksisteerimise kohta. Siis satub ta aga rongile, mis viib ta reisile Põhjapoolusele, jõuluvana juurde.

7. “Jõulumees”