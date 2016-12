„Tee teistele seda, mida tahad, et sulle tehakse,“ on hea mõttetera, mida elus järgida. Tallinna Saksa Gümnaasiumis õppiv 12-aastane Mia just midagi sellist tegigi, andes oma panuse teiste aitamisse. Tema heategu jagas Facebookis Vähiravifond „Kingitud Elu“, millele tüdruk annetuse tegi.

Mial oli koolis projekt, kus õpetaja „käskis“ teha head. Kuigi algselt oli tegemist grupitööga, kuid rühmas kokkuleppele ei jõutud, otsustas Mia head teha üksi. Kui teised soovisid toetada kasse ja koeri, kuulus Mia süda raske haigusega võitlevatele inimestele.

Vähiravifondi sõnul tõi Mia neile ümbriku rahaga, mille oli ise oma taskurahast kokku kogunud. „Sugugi mitte väike summa,“ kirjutas fond oma postituses.

Väikese Mia heategu peaks olema eeskujuks kõigile.