Pühade lähenedes sagenevad koosviibimised pere ning sõprade seltsis, keda on ikka ja jälle hea põnevate maiustega üllatada. Talvekargusesse sobivad eriti hästi just sellised ahvatlused, mis on uhkeldavalt rammusad ja täidavad koduköögi õdusa jõulutundega.

Valio toidublogija Kristian Neemela soovitab luksusliku toorjuustukoogi retsepti, millele lisab pühadeaktsenti Alma Muah! glögimaitseline koorejogurt. See siidise tekstuuriga magusroog on iga pidulaua pärl ja jätab hinge kauni mälestuse.

Vaja läheb: Põhjaks: 50g võid, 100g digestive küpsiseid. Täidiseks: 250g Alma Muah! glögimaitselist koorejogurtit, 400g naturaalset toorjuustu, 3 muna, 70g suhkrut, 1tl vaniljesuhkrut, 1tl riivitud apelsinikoort