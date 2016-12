Traditsiooniliselt toimub Pärnu Kesklinna silla juures uusaastaöö ilutulestik, mis ka sel aastal saab teoks koostöös Pärnu linna ettevõtjatega.



Selle aastavahetuse ilutulestik on üles ehitatud neljas sfääris: maalahedane sfäär, alumine sfäär, keskmine sfäär ja ülemine sfäär. Suurejoonelise vaatemängu optimaalseks pikkuseks on 8 minutit tihedat tuld, erinevates punktides ja erinevatel kõrgustel, kuni 180 meetrini.



Kokku on ilutulestikus 5992 lasku, mis avanevad taevas erinevate efektidena.

Nagu traditsooniks on saanud, toetavad lisaks Pärnu linnavalitsusele aastavahetuse ilutulestikku ka erinevad Pärnu linna ettevõtted.

Täname ettevõtteid Pärnu Vesi, AS YIT Ehitus, AS Taastusravikeskus Viiking, Vecta Design OÜ ja Scanfil OÜ, et leidsite võimaluse uusaastaöö Pärnus eriliseks muuta!



Ilutulestiku maksumus on 4500 eurot ja seda lastakse Pärnus Vana silla juurest jõe vasakult kaldalt.



Ootame kõiki linlasi ja külalisi tervitama üheskoos uut aastat ja soovime kõigile rahulikku jõuluaega ning meeleolukat aastavahetust!