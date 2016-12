Endine riigikogulane ja saatejuht Hannes Võrno jagas raamatupoes autogramme oma uuele raamatule "Missioon. Ühe missiooni päevikud", mis kõneleb loo välismissioonidel kogetust.

Viimase 25 aasta jooksul on Eestist käinud sõjalistel missioonidel üle 3500 mehe ja naise. Nende tegemisi on avalikkuse ette toodud palju, kuid nende tundeid, mis missioonil olemisega kaasnevad, siseheitlusi ja suhtedraamasid, mida põhjustab pikka aega kestev suletud süsteemis viibimine – peaaegu üldse mitte. Võrno päeviku, mis oli esialgu mõeldudki vaid tema enda silmadele, avaldamisega saab see suur tühimik täidetud.

Ennast avanud mees on nõrk ja haavatav ‒ nõnda mõtleb suurem osa mehi. Nii jäävadki sisemised võitlused vaid nende endi ja paari väga lähedase inimese teada. Kuid Võrno on otsustanud sellest ringist välja murda ning halastamatult paljastada oma hinges toimunu.