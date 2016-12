USA presidendiks valitud Donald Trump sõnas Saksamaal toimunu valguses, et kõik, mida ta varasemalt sisserändajate kohta on öelnud, on osutunuks tõeks.

"Te teate minu plaane," ütles Trump reporteritele, kes küsisid temalt kommentaari Berliini jõuluturul juhtunu kohta. "See tõestas, et mul on kogu aeg õigus olnud. Sada protsenti õigus," vahendab The Telegraph Trumpi, kes on soovitanud moslemite üle pidada registrit ning neid mitte USAsse lubada.

Üks Trumpi nõuandjatest sõnas, et taoline seisukoht võib häirida neid, kes peidavad pea liiva alla, üritades olla poliitiliselt korrektsed. "Kuid midagi pole tähtsamat kui tagada oma rahvale turvalisus," lisas ta.

19. detsembril sõitis Berliini jõuluturul viibinud rahva sekka veok, tappes 12 inimest ja vigastades kümneid. Seoses juhtunuga otsitakse taga 24aastast tuneeslast Anis Amrit.