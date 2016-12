Mööblitootja IKEA maksab kokku 50 miljonit dollarit (48 miljonit eurot) kolmele Ameerika perele, kelle väikesed pojad jäid kummuti alla ja said surma, vahendas Iltalehti CNNi.

IKEA teatas tänavu juunis, et lõpetab USAs kummutite Malm müügi. Varem oli mööblitootja korraldanud kampaania, milles ärgitati tarbijaid ostetud kummuteid seina külge kinnitama, et need ümber ei kukuks. Selleks jagati USA mööblipoodides tasuta kinnituskomplekte.

Turvalisuskampaania ei kandnud aga vilja – kliendid nõutasid mööblipoodidest vaid umbes 300 000 kinnituskomplekti. Malme aga oli müüdud USAs mitu miljonit.

Tarbijaameti andmetel juhtub USAs üle nädala, et laps jääb kukkuva mööbli alla ja saab surma.