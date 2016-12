Käes on pühade aeg, mis toob kaasa peod ja lookas lauad. Samuti uue aasta lubadused ning soovi alustada millegi uuega. Et kõik see saaks täide viidud tervislikkust jälgides, on dietoloog Henri Ruul andnud paar mõtet, mida tasuks aastalõpu saginas meeles pidada.



Söö ja joo mõistlikult

Tänapäeval on kombeks jõulualud kõige hea ja paremaga üle kuhjata. Keedukartul, hapukapsas, vorstid ja liha on traditsioonilised toidud, mida võib leida enamike eestlaste jõululaualt. Nendest ei pea tingimata loobuma, kuid ülesöömise vältimiseks tasub tõsta taldrikule väiksem ports. Koguseid aitab kontrolli all hoida ka väiksema taldriku eelistamine või aeglaselt söömine. Lauda istudes keskendu toidu asemel oma lähedastele ja nendega vestlemisele.



Ühtlasi ei tohi kindlasti jätta enne pidu vahele päevaseid söögikordi ning tuleb tarbida piisavalt puhast vett. Suure pidusöögi ootuses varasematest toidukordadest loobumisel hinnatakse tihtipeale söögilauda istudes oma võimeid üle ning tulemuseks ülesöömine ja ebamugavustunne terveks ülejäänud õhtuks. Igapäevane regulaarne söömine on ülimalt oluline, ka pühade ajal.



Jälgi oma liikumist

Liikumine on hea viis veeta aega lähedastega, samuti saab mõtted korraks toidust eemale. Kui oled mures, kas ikka liigud piisavalt, siis täna on nutitelefonidele päris palju abirakendusi, mis selle mõõtmise töö inimese eest ära teevad. Lisaks loevad paljud neist samme ning arvutavad liikumisaktiivsuse kaloriteks, et oleks lihtsam mõista, jälgida ja tulemustest kasu saada.



Üks lihtsamaid viise oma kehalist aktiivust jälgida on tõmmates telefoni mõni vastav äpp, mis abistab nii igapäevase liikumise monitoorimisel kui ka treeningsaalis. Näiteks on kasulik kogu aktiivsust mõõtev Endomondo, jõusaalihuvilistele tuleb appi Gymboss, jooksjate üks meelisrakendusi on RunKeeper aga ka paljud teised. Samuti on täna paljudes nutitelefonides juba vaikimisi sees liikumist jälgiv rakendus, näiteks Androidi S Health, mis toimib Samsungi telefonides ja annab võimaluse jälgida samme, liikumisaktiivsust ja kalorite kulutamist.



Talvel liiguvad inimesed niigi vähem ja lisaaktiivsus tasub alati ära. Võtke perega see hetk ning tehke pärast jõulusöömaaega näiteks üks ühine jalutuskäik väljas.



Alusta oma uue aasta treeninglubadustega juba jõuludel

Kui mõlgutad juba mõnda aega mõtteid, et sooviksid alustada treeninguga või jõuluvana on kingikotti pistnud aktiivsusmonitori, siis kindlasti alusta kohe. Nutikas pael randmel abistab kõigi vajalike funktsioonidega koguaeg ning treenides ei pea telefoni kaasas kandma. Arenenumad aktiivsusmonitorid oskavad ka randmelt pulssi mõõta ning ei vaja lisaks pulsivööd.



Tihti soovitatakse teha päevas vähemalt kümme tuhat sammu. Liikumisega alustamisel tasub püstita siiski eesmärk, mille saavutamine ei käiks kohe üle jõu. Hiljem saad oma sihtmärki järk-järgult tõsta. Näiteks alusta kuue tuhande sammuga ning jälgi, et istumise vahele jääks ka aega liigutamiseks. Aktiivsusmonitoride üks hea funktsioon ongi see, et kell annab jooksvalt märku, kui ollakse liiga kauaks paigale jäänud ning tuleks pisut liigutada. Nutikamad rakendused pakuvad isegi välja tegevusi: 30 minutit nõudepesu või 15-minutiline aktiivne koristamine.