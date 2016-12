Pühadeperioodil tuleks olla ettevaatlik, sest igal aastal kahekordistuvad just sel ajal liiklusõnnetused, vargused ning hooletusest tingitud õnnetused.

Kiirustades viimaseid kingitusi otsides, toiduvarusid täiendades ja seejärel autorooli istudes või linnatänavail rutates on paljude liiklejate tähelepanu hajunud ning õnnetused kärmed juhtuma. Seetõttu on just 23. detsembrist kujunenud aasta kõige õnnetusterohkem päev, mil kindlustusel tuleb peamiselt tegeleda liikluskindlustuse-, kasko- ja õnnetusjuhtumi kahjudega.

Vilgas tööperiood nii kahjukäsitlejale kui vargale