Loomaarstide kinnitusel pole sugugi erakordne, et kass on jõulude ajal pistnud nahka tüki kuusekarda või pika jupi pakipaela. Seepärast võiks pererahvas kuuske ehtides aegsasti mõtlema, et õrnad ehted ei jääks kassi käpaulatusse. Hea oleks õpetada kassi kuusest eemale hoidma.

Vahel õnnestub lemmikut koolitada veepritsiga, sellega tasuks alustada enne kui kuusk ehitud. Mõnikord on abi, kui katta kuusealune fooliumiga – paljudele kassidele ei meeldi astuda materjalile, mis käpa all krõbiseb. Kõige kindlam on siiski ehtida kodu ja kuuske nii, et miski kassi huvi ei ärataks.

Koerad tavaliselt ehteid püüdma ei kipu, aga võivad kippuda jõulupuu peale jalga tõstma. Pererahvas peaks püüdma korraldama asjad nii, et koer sellest kombest võõrduks või ta kuusele ligi ei pääseks, aga kindlasti ei tohi neljajalgset selle eest karistada, et ta käitub nagu koer. Ei või ju inimene teada, mis lõhnu koer tuppa toodud kuuse juures tunneb, seepeale käitub ta aga just nii, nagu loodus on talle ette kirjutanud.

Kui kodus on jänes või kass, keda vastupandamatu jõuga tõmbab kõiki juhtmeid närima, tuleks hoolt kanda, et elektritulede juhtmed oleks neile kättesaamatud. Täiskasvanud koer tavaliselt juhtmete vastu huvi ei tunne, kutsikad võivad aga kõike ettejuhtuvat närida.

Hoolt tuleks kanda ka selle eest, et loom ei saaks elava tulega küünlalt ümber ajada ja sellega suurt õnnetust põhjustada. Loom on loom – pererahva asi on seada kodus asjad nii, et lemmikloomadelegi oleksid pühad mõnus ja turvaline aeg.

Kui lemmikul hakkab halb

Olgu pühad või mitte, loomad peaksid sööma oma tavapärast toitu. Siiski võib pühadesaginas ette tulla, et nad juhust kasutades miskit ülearust nahka pistavad. Kui on ilmselge, et looma kehva enesetunde on põhjustanud ülesöömine (ta ei oksenda või teeb seda vaid kord-kaks), tuleks talle anda tihti vett juua. Kerge kõhulahtisuse korral võib koduse vahendina abi olla koera kergel dieedil pidamisest (nt keedetud kana riisi ja maitsestamata jogurtiga).