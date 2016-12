Kinki saada on ikka tore, aga eriti suurt rõõmu teeb kingitus, mida kätte võttes tajud, et kingitegija on ka seda pakkides just sinule mõelnud. Kui jätad kingituste pakkimise viimasele minutile, ei jõuagi enam muud, kui osta kingikott ja suruda kingitus selle sisse. Kui tahad lähedasi kauni kingipakiga üllatada ja ise pakkimisest rõõmu tunda, alusta aegsasti – täna ongi ehk juba viimane aeg, et erilise rabistamiseta kõigega valmis saada. Otsi põnevaid võimalusi

Kõige lihtsam on muidugi poest kaasa haarata jõulupiltidega kingipaberirull ja läikepaela. Kes tahab kuuse alla või jõuluvana kotti midagi isikupärasemat sokutada, see nii lihtsat rada ei lähe.

Siidpaber ja salvrätid, krepp-paber ja põnevad tapeedid, jõupaber, lainepapp, ajalehed, vanad noodid, plakatid, kotiriie, pits – võimalustest puudust ei tule, kui mõte lendama lasta. Põnevaks pakkimiseks on hea snitti võtta internetist: juba otsisõnadega christmas gift ja wrapping ideas leiad lehekülgede kaupa leidlikult pakitud kingitusi – ja ei jõua pärast ära imestada, kuidas kõikjalt pakkimiseks sobivat materjali avastad. Ka seisma jäänud karbid saab jõulukinke pakkides ära kasutada, kleepides karbi väljastpoolt mõne meelepärase materjaliga üle. Suurepärase tulemuse võib saada näiteks remondist üle jäänud tapeediga. Põnevate tapeetide jääke võib küsida ka tapeedipoest, kust järelejäänud juppe õnnestub vahel üsna odavalt soetada. Kui kingitus on väike või õrn, võib karbi sisse sättida õhukest siidpaberit, peenikesi puidulaaste vmt. Kaunistamine – puhas rõõm Mida harilikumat paberit pakkimiseks kasutad, seda suuremad võimalused on kaunistamisel. Kindlasti tuleb kingitusele lisada ka nimesilt või kaardike saaja nimega – needki võiks ise meisterdada, et need moodustaksid pakiga isikupärase terviku. Ka pakikaartide või -siltide kujundusnäiteid ja tegemisõpetusi leiab veebilehtedelt hulganisti.