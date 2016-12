Eilses "Eesti parim pagar" oma küpsetist kaunimaks teha üritanud Maiki rikkus saate reegleid, mistõttu saadeti ta koju.

Osalised said ülesandeks küpsetada uhke keeks. Mitte lihtsalt kuiv brikett vaid mahlane, eriline ja peolauale sobiv.

Valmisid väga erinäolised keeksid. Mõne puhul kahtlustati, et küpsetis on traktori alla jäänud, mõnes jäi võõraks lõhnaõli meenutav ehk roosiõievee maitse. Kõige ärevam oli Ain, kelle tšillist šokolaadikeeksi pidas külaliskohtunik Raivo E. Tamm liiga vürtsikaks ning kohtunik Ants mutimullahunnikut meenutavaks. Abi polnud ka sellest, et Ain lõikas kohe hommikul noaga sõrme ja uskus, et see saab ainult halba õnne tähendada.