Millised on aga kolm peamist suunda tänavuses jõulukujunduses?

Minimalistlik luksus

Fookuses on metalsed ja matid pinnad. Metalset sära on lisatud maitsekalt ja elegantselt − asjadel on üks oskuslikult esile tõstetud fookus. Domineerib metalne toon, aktsendiks on must, sinine ja punane. Ehted on vormilt modernsed ja geomeetrilised ning välimuselt pidulikud, neid on kodukujunduses üsna lihtne kasutada aasta läbi.

Põhjamaine algus

Tuttavlikult mõjuv trend kannab endas hulka klassikalise ja skandinaavialiku stilistika elemente. Vormid on lihtsad ja selged, materjalideks keraamika, puit, betoon, klaas, vineer, vill, vilt, pehmed karvapinnad ja igasugused printmustrid. Värvipalett on mahe: hallid, beežid, pruunid, lillad ja rohelised toonid on justkui lahjendatud suure koguse valgega, oma erksusega saab uhkustada ainult punane. See stiil on lihtne, loomulik ja aus, esemeid on lihtne sobitada eri interjööridesse.

Käsitööehted