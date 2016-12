Jim Carrey on alustanud lahingut oma endise pruudi ema vastu, kes süüdistab teda oma tütre enesetapus.

54aastast näitlejat on marru ajanud Bigid Sweetmani süüdistus, et Carrey nakatas tema tütre Cathriona White'i kaks aastat enne surma suguhaigustesse. See olnud üks põhjus, miks noor naine endalt elu võttis. Mõni päev varem olid Carrey ja White järjekordselt lahku läinud.

The Suni teatel nõuab Carrey nüüd, et kohus eemaldaks Sweetmani hagist viited suguhaigustele. Näitleja väitel ei puutu need kuidagi asjasse. Carrey on veendunud, et Sweetmani eesmärk on teda taga kiusata ja alandada ning temalt miljoneid välja pumbata.