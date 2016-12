Peapiiskop Urmas Viilma õhutab inimesi traditsioonide tagant põhjuseid otsima. Kristlikest sümbolitest loobumine soodustaks võõra religiooni sissetungi. Eestlastele annaks rahu ja tasakaalu rahulolu riigis seni saavutatuga.

Peaksime end identifitseerima sellistena, kes me oleme: kaheksa sajandit kristlastena. Kui on küsimus, kas ehitada Eestisse teise religiooni pühakoda, siis kuni me ei identifitseeri ennast kristlastena, ei saa me ka öelda, mis on võõras.

