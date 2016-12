Esmaspäeval (26.12.) jõuab Norra merele eelmistest veelgi ägedam tsüklon, mis üle Skandinaavia keskosa võtab suuna Lõuna-Soome. Oodata on tormi. Öösel on tuul veel rahumeelne, kuid hommikuks edelatuul tugevneb 10-15, rannikul puhanguti 20, päeval puhub edela- ja läänetuul 10-15, puhanguti 18, rannikualadel 25 meetrit sekundis ja enamgi. Öösel sajab enamasti lörtsi, päeval vihma. Õhutemperatuur on öösel -2..+3, päeval tõuseb +3..+6°C-ni.



Teisipäeval (27.12.) liigub üle Eesti sügav madalrõhulohk. Edelatuul on jätkuvalt tormine ja pöördub lohu üleminekuga kiiresti loodesse, mis õhtul uuesti tugevneb. 21. detsembri andmetel on merel oodata tuuleiile, mis ulatuvad kuni 28 meetrini sekundis. Öösel sajab enamasti Ida-Eestis, päeval kõikjal lörtsi ja vihma. Õhutemperatuur on öösel ja päeval 0..+4°C.



Kolmapäeval (28.12.) jääb loodetuul tugevaks, kuid enam mitte tormiseks. Oodata on lörtsi, lund, saartel ka vihma, sajuhood jäävad päeval vähemaks. Õhutemperatuur on öösel -3..+1, päeval -1..+2°C.