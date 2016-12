Haigekassa eelarve on olnud juba aastaid miinuses ning ka käesolev aasta lõpeb ilmselt ligi 25 miljoni eurose miinusega, mis kaetakse reservist.

Praeguse rahastamismudeli ja kohustuste jätkudes püsiks haigekassa eelarve endiselt suures defitsiidis, seega tuleb uuel võimuliidul leida lahendus, et reserve mitte täielikult ära põletada, vahendas ERRi uudisteportaal "Aktuaalset kaamerat".

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovskil on mitu ideed, kuidas tervishoidu raha juurde panna: üheks variandiks on katta pensionäride ravikindlustuse kulud riigieelarvest nii, et riik maksaks nende eest sisuliselt ise sotsiaalmaksu; teiseks on haiguslehtede viimine haigekassa alt töötukassa alla.

Rahandusministeeriumi ettepanek on töötada välja nn demograafia valem, mille alusel antaks haigekassale lisaraha tulenevalt tööealise elanikkonna vähenemisest.

Rahandusminister Sven Sester märkis, et valitsus peab lõpuks võtma vastu otsuse, kust siis kümne või enama pärast riigieelarvest miinust katta – kas kulusid vähendades või uute maksutõusudega.