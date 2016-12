Pea aasta jooksul on riigikogus toimunud 120 istungit. Kõigist osavõtnuid on vaid käputäis. Kui igal istungil kohal käinud rahvasaadikuid saab üles lugeda vaid ühe käe sõrmedel, siis tihedate puudujate loetlemiseks jääb sõrmedest väheks.

30 puudumisega on üks suurimaid puudujaid Marko Mihkelson, küll aga on ta rohkem kui pooltel puudutud kordadel olnud välislähetuses, mis on ka igati põhjendatud, kuivõrd ta kuulub Euroopa Liidu asjade komisjoni.

Samasse komisjoni kuuluv Jaak Madison on puudunud lähetuste tõttu 20 korda. Madison kinnitab oma lähetuste kohta: "Kolm neljandikku on olnud seotud Euroopa asjade komisjoniga kahtlemata."

LEIDIS AEGA: Pagulasprobleemist rääkimiseks leidis Jaak Madison aega riigikokku tulla. (Tiina Kõrtsini)

Lisaks kuulub ta Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni, mille komisjonis töötamisega kaasnevad samuti lähetused, näiteks Strasbourg’i. Madison käib lähetustes ka seoses erakondadevahelise suhtlusega.