Pärast jõuluturu rünnakut tahavad linnakodanikud jätkata tavaelu.

Berliinis on jõuluturu rünnaku järel taastumas tavapärane elurütm, kuigi politseinike kohalolu on märgata rohkem kui eales varem. "Ikkagi jõulud," ütlevad kohalikud, kes käivad taasavatud jõuluturgudel.

Esmaspäeva hilisõhtul hukkus Breitscheidplatzi jõuluturul 12 inimest ja ligi poolsada sai viga, kui veok sõitis turuplatsile. Kolmapäeva hommikul Berliinis ringi kõndides meenutab see mulle pigem piltpostkaarti tüüpilisest eestlaslikust mustast jõulust. Lund pole, küll aga on linn täis jõulukaunistusi ning linlased kiirustavad tööle, pihus kohvitops.

Sadakonna meetri kaugusel õnnetuspaigast seisab jõulumees, kes helistab kellukest ja ootab, et linlased talle mõne euro poetaks. Telefoniga rääkivad pintsaklipslased on pahased, kui mõni fotograaf neile jalgu jääb, et pildistada keiser Wilhelmi mälestuskiriku juures küünlaid ja lillemerd. Paljudele küünaldele lisatud sildid on ingliskeelsed, põhisõnumiga "Meie riik, aga austame kõiki uske".