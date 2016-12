"Kui esimest korda Oleviste kirikus kodutute ja vähekindlustatud perede jõulupuu patroonina pidin "Püha ööd" laulma, läks mul närveerimisest hääl nii ära, et olin täiesti paanikas!" räägib lauljatar ja teletäht Reet Linna. Tookord koguduseliikmed palvetasid tema eest ja ta hääl tuli imekombel tagasi.

"See oli tõesti uskumatu ning liigutas ja puudutas mind väga!" ütleb Reet Linna, kes on juba 15 aastat olnud kodutute ja vähekindlustatud inimeste heategevusliku jõulupuu patroon. Jõulupuud korraldatakse Oleviste kirikus Riina Solmani eestvedamisel.

TEEB HEAD: "Kunagi ei tea, millal endal võib abi vaja minna," ütleb Reet Linna, kes on olnud Oleviste kirikus toimuva kodutute ja vähekindlustatud perede jõulupuu patrooniks 15 aastat. (Toomas Tatar)

Igal aastal on Reet rõõmustanud ka oma lauluga saalitäit keerulise saatusega inimesi. Jõulupeo lõpulaul on alati olnud "Püha öö". On ka sel aastal. Reet on kohal. Usklikuks ta end ei pea, aga on täiesti kindel, et tal istub õla peal üks ingel, olgu ta siis ema, kes on seal kõrgel üleval, või keegi teine.

Hääl kadunud!