Peaminister Jüri Ratas käis kolmapäeva õhtupoolikul hallitusehõngulises Tallinna linnahallis, mille kordategemiseks kuluks rekonstrueerimisprojekti järgi ligi 100 miljonit eurot. Peaministri meelest on see vajalik investeering.

Peaministrit saatis linnahalli küllaltki väsinud seisus kontserdisaalis terve delegatsioon: rahandusminister Sven Sester, ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo, Tallinna linnapea ülesandeid täitev abilinnapea Taavi Aas ja Põhja-Tallinna linnaosavanem Raimond Kaljulaid.

Mida nad nägid? Kogu linnahall on pidevast kütmisest hoolimata rõske ja kirbet hallitusehaisu täis. Riidehoiu põrandal on ämbrid ja anumaid, mis koguvad laest tilkuvat ebamäärast päritolu vedelikku. Hoolimata anumatest on riidehoiu põrand paiguti hallitanud ja märg.

Linnahalli riidehoiu laest on tükati pudenenud kooruvat värvi, mis valkja vaibana katab kunagise kultuurimeka põrandat. Kogu hoone kisendab abi järele ja igatseb möödunud päevade hiilgust. Õnneks on mereäärse gigandi saatus küllaltki päikeseline.