Mees tõsteti lennukist välja, sest tema araabiakeelne telefonikõne emale ajas terrorihirmus lennureisijad ärevusse. Lennukis suurt ärevust tekitanud mees on YouTube’i staar Adam Saleh ning tema Delta Air Linesi lennukist väljatõstmine Londonis Heathrow lennuväljal jõudis kohe videona ka sotsiaalmeediasse, edastas BBC. Saleh ütles BBCle, et teda paluti Londoni-New Yorgi lennult täna lahkuda, kui oli rääkinud emaga telefonitsi araabia keeles. Mees rääkis, et tema kaasreisija oli väljendanud ärevust. "See daam karjus „mida ta räägib?“ ning ütles, et tal on ebamugav. "Kapten tuli ja küsis, mis juhtus. Mul oli nii vastik, kui mind paluti lahkuda, et ma tegin video,“ rääkis Saleh.

USA lennufirma Delta Air Lines kinnitas, et nende kaks klienti oli lennukist eemaldatud pärast „rahurikkumist“ ning firma alustab juhtumi uurimist. Lisaks Salehile pidi lennukist väljuma ka tema sõber Slim Albaher.

Delta Air Linesi teates öeldi, et rohkem kui 20 klienti väljendasid oma ebamugavust. „Turvalisus, mugavus ja kord on ülim iga lennu puhul ning nõuab kõigi meie klientidega koostööd.“ Saleh paigutati hiljem teise lennufirma lennukile. Tema sõnul oli Delta Airlines põhjendanud väljatõstmist sellega, et ta olid sõbraga liiga valjult kõnelnud. „Ei saa kedagi välja visata sellepärast, et ta on liiga kärarikas,“ arvas Saleh. Sõber Albaher ütles, et tema kangestus selle juhtumi peale. „See oli midagi sellist, mida sa võid näha ainult filmis.“