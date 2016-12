"Kui istud autoroolis, siis tundub mõni asi lihtsalt kuidagi loomulik, aga kui loed lehest, et oled nii-öelda rekordiomanik, siis hakkad asjale ikka natuke teisiti vaatama küll. Paljuks on ikka läinud," ütleb Jõgevamaal elav Indrek, kelle käes on tänavu äraspidine rekord: 22 liiklusrikkumist. Koos 800 kroonilise liiklusrikkujaga sai Indrek politseilt pühadekaardi, mis tuletab sariliiklushuligaanidele meelde, et nad on aastas eksinud liiklusreeglite vastu vähemalt viis korda.

Indrek on 31aastane väikese veofirma omanik, kes ka ise päevast päeva rooli keerab. Kahe väikese lapse isa ütleb, et ta ei ole mees, kes asju väga südamesse võtab, kuid politsei saadetud heade soovidega pühadekaart pani teda mõtlema, kas näiteks gaasipedaali pisut tugevamalt vajutamine on ikka loomulik või jõuaks sihtkohta ka selleta.

TURVALIST TEED: Politsei soovib pühadekaardil, et autojuhid hoiaksid ennast ja kaasliiklejaid. (Politsei- ja piirivalveamet)

Vajalik luba jäi taotlemata

Indrek ei õigusta oma sünget rekordit mingilgi määral ja mõistagi pole tal peale iseenda kedagi ka süüdistada. Samas lisab ta, et enamik 22st rikkumisest oli seotud palgiauto ülekaaluga ja koorma kehva kinnitamisega, millele lisandus tõesti ka kurikuulus kihutamine ligi 160kilomeetrise tunnikiirusega.