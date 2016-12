ETV toob Eesti Näitlejate Liidu sünnipäeva puhul diktorid ekraanile tagasi.

"Minu lapsepõlves oli telediktor natuke nagu pereliige. Ma arvan, et olen üksi kodus olles diktoriga juttugi rääkinud – küsinud vastu, et "Kas tõesti?" või midagi sellist. Eks ikka inimesed vahel vaikselt kommenteerivad niimoodi," muigab näitleja Jaan Rekkor diktoriametist rääkides.

Lisaks sellele, et Jaan Rekkor lapsepõlves üksi kodus olles telediktoritega juttu on puhunud, tunneb ta ühte neist väga hästi ka isiklikult. "Minu väga hea sõber on Urmas Reitelmann," ütleb Jaan, kes uuel aastal üheks päevaks ka ise diktorirolli astub.

Eesti Näitlejate Liit tähistab nimelt oma 100. sünnipäeva ja sel puhul löödi käed ka Eesti Rahvusringhäälinguga. Terveks järgmiseks aastaks tuuakse ETV ekraanile diktoriamet taas tagasi.