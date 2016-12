"Ma arvan, et Eestisse tagasi me ei tule, pigem läheme hoopis kuhugi edasi," räägib kunstnik Ave Nahkur, kes elukaaslase ja pojaga paar kuud tagasi Eesti tolmu jalgelt pühkis ja Hispaanias maandus.

VABADUS: Kunstnik Ave Nahkur elab koos elukaaslase ja pojaga juba kaks kuud tunnise praamisõidu kaugusel Tenerifelt ja on eluga rohkem kui rahul. Kuigi neil on talv, siis ahju kütma ei pea, aias kasvavad viigimarjad ja elu on mõnus. (Erakogu)

Kunstnik Ave Nahkur rääkis juba ammu, et tahab Eestist ära kolida. Siis oli plaanis mõnusa kliimaga Tenerife. Nüüd on ta Eestist läinud, kuid elab hoopis tunnise praamisõidu kaugusel Tenerifelt, 378ruutkilomeetrisel mägise maastikuga La Gomera saarel. "Tenerifel ei meeldinud meile üldse. See on turiste täis ja polnud üldse meie koht," räägib Ave.

Enne kolimist käis ta Tenerifel ja selle ümbruses luureretkel ja ütleb, et plaanis end kohe sisse seada mõnele Kanaari saarele. Suuremaid saari, nagu Lanzarotet ja Gran Canariat, ta avastada ei jõudnudki, sest leidis La Gomera ja tundis, et sinna ta peab minema.

HALDJAMETS: Kahe kilomeetri kaugusel Ave kodust asub Garajonay rahvuspark, kus eestlased üle päeva matkamas käivad. Ave nimetab seda nende haldjametsaks. (Erakogu)

Tallinnas enam ei meeldinud