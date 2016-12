2000ndate ilutrendid on taas moes – sädelus vallutab moelavasid, ihukarva läikivad huuled on popid ja juustesse tehakse heledaid salke. Portaal refinery29.com kogus kokku trendid, mis on taas aktuaalsed, küll veidi moodsamas võtmes.

Peapael

Peapael (Vida Press)

2000ndate algul armastasid kuulsused õhukest salli peapaelana kasutada. Praegu on see mood aga pisut vallatum – sall või rätik seotakse pealaelt sõlme ja juuksed kinnitatakse kuklale või jäetakse lahtiselt lehvima nagu Christina Aquileral. Värvitud juuksed

Värvitud juuksed