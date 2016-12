Uurijate esialgse versiooni järgi toimus lühikeseks jäänud surmasõidu ajal veoauto kabiinis tõsine kähmlus. Lukasz Urban üritas rooli taga istunud terroristi takistada ja haaras ka roolist, et autot kõrvale juhtida. Ilmselt just Urbani sekkumise tõttu jäi veoauto teekond jõuluturul lühikeseks ja ohvrite arv võrreldes näiteks Nice’ i analoogse terrorirünnakuga üsna väikseks.

Berliini jõuluturul 12 inimest tapnud ja 46 vigastanud veoauto Scania kabiinist leiti selle juhi Lukasz Urbani laip. Lahkamisel selgus, et surmasõidu ajal oli mees veel elus ja auto röövinud terrorist oli teda pähe tulistanud alles siis, kui teraselastis veok oli juba peatunud.

Lahkamisel selgus, et röövitud Poola veoautojuht oli surmasõidu ajal veel elus.

Lahkamisandmetele tuginedes lõi roolis olnud terrorist Urbanit mitu korda noaga ja pärast auto peatumist lasi talle väiksekaliibrilisest relvast kuuli pähe. Seejärel kurjategija põgenes. Relva võttis ta endaga kaasa.

Põgenemist pealt näinud tunnistaja vihjete peale võtsid politseinikud vaevalt tund aega pärast surmasõitu kinni 23aastase pakistanlase, kes oli saabunud Saksamaale põgenikuna. Mees eitas kategooriliselt talle esitatud süüdistust ja ekspertiiski kinnitas, et ta ei ole surmaauto kabiinis viibinud. 20 tundi pärast vahistamist lasti kahtlusalune vabadusse.

Hoolimata algsest ebaedust avaldas Saksa politsei veendumust, et põgenenud terrorist suudetakse kiiresti tabada. Eile lõuna ajal andis politsei teada, et surmaauto juhiistme alt leiti tuneeslasele Anis Amrile välja antud dokument. Eri andmetel 21–23aastane Tataouine’is sündinud mees kuulutati üleriigiliselt tagaotsitavaks.

Autojuhi tapmises ja terrorirünnaku sooritamises kahtlustatakse tänavu aprillis Saksamaal asüüli palunud tuneeslast, kes omab dokumente Anis Amri ja Ahmed A. nimele. Saksa võimud lubavad tema tabamisele viiva vihje maksta kuni 100 000 eurot vaevatasu. (Facebook)

Meedia andmetel sai ka tema surmasõidu ajal vigastusi ja seetõttu otsis politsei eile läbi mitu Berliini haiglat. Väidetavalt on sama mees esinenud ka Ahmed A. ja veel kahe nime all. Kahtlusalune saabus 2012. aastal Tuneesiast Itaaliasse ja jõudis mullu juulis Saksamaale. Seal taotles ta asüüli tänavu aprillis, kuid sai eitava vastuse.

Saatuslikuks sai saksa täpsus

Veoauto juhile Lukasz Urbanile sai saatuslikuks palju kiidetud saksa täpsus. Ta pidi Põhja-Itaaliast Torinost tooma 25 tonni terasdetaile metallimüügifirma ThyssenKrupp Schulte Berliini esindusse teisipäeva hommikuks. Lukasz Urban roolis oma Scania sihtpunkti juba esmaspäeva hommikuks. Ta lootis, et terasekoorem laaditakse ka kohe maha. Paraku vastati firmast eitavalt põhjendusega, et enne tuleb tühjaks laadida mitu teist veoautot. Urbanil paluti veok parkida firma lähistele ja oodata kuni teisipäeva hommikuni.

Eitav vastus ajas veoautojuhi närvi. Ta oli lootnud, et jõuab veel esmaspäeval tagasi Poola naise ja poja juurde, kuid selle asemel tuli tal jääda terveks ööpäevaks niisama olesklema.

Lukasz Urban parkiski veoki firma lähistele ja käis vahepeal kebabi söömas. Poolas elav abikaasa rääkis temaga viimast korda telefoni teel kella 15 paiku. Muu hulgas ütles mees, et tegemist on koomilise linnaosaga, sest ainsad sakslased seal on firma kontoriametnikud. Pärast seda jäi mees kättesaamatuks.

Kell 15.45 registreeris veoki GPS, et auto liikus mitu korda edasi-tagasi. "Kogenud juht nii ei tee. Tundub, et keegi õppis, kuidas selle autoga sõita," ütles Ariel Zurawski, kelle firmale Scania kuulub.

GPSi andmetel asus teraselastis veok teele Lääne-Berliini Breitscheidplatzi jõuluturu poole. Veok tegi esmalt jõuluturu ümber täisringi ja kell 20.02 kustutas selle roolis olnud terrorist tuled ning keeras masina jõuluturule.

Kui algul arvati, et terrorist tappis veokijuhi selle röövimisel ja sõitis jõuluturule, laip kabiinis, siis lahkamistulemused kummutasid selle versiooni. Lukasz Urban oli üle nelja tunni elusana relvastatud terroristi meelavallas.

Kuna jõuluturule sõitnud Scanial oli Poola numbrimärk ja firmaomaniku nimi, siis koputasid politseinikud Poolas autofirma omaniku Ariel Zurawski uksele juba tund pärast surmasõitu.