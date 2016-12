Saksa võimud olid juhtunust rabatud. Põhjuseks asjaolu, et Istanbuli Saksa gümnaasiumi aluseks olevas Türgi-Saksa kultuurikoostööleppes on selgelt öeldud, et osapooled tutvustavad teineteisele oma riigi kultuurialaseid väärtusi.

Saksamaal vallandunud pahameeletormi järel teatas kooli juhtkond ootamatult, et see olevat olnud arusaamatus ja jõuludest tohib kooli seinte vahel juttu teha ja neid seal ka tähistada.

Türgi haridusametnike kõnealune samm kutsus Saksamaal esile nii valitsusliidu- kui ka opositsioonipoliitikute pahameele. Saksamaa välisministeerium nimetas juhtunut kahetsusväärseks ja meenutas, et Istanbuli Saksa gümnaasiumis on õppinud kolm varasemat Türgi peaministrit: Mesut Yilmaz, Necmettin Erbakan ja Ahmet Davutoglu .

Järeleandmine ajas aga raevu omakorda Türgi valitsuserakonna parlamendisaadiku Mustafa Sentopi, kes nimetas sotsiaalmeedias selle kooli tegevust usupropaganda ajamiseks. Oma säutsus ütles Sentop vastuseks Saksamaa poliitikutele, et need pidagu meeles: tegu on ikkagi Türgi kooliga ja riigikool ei saa lubada, et Türgi lastele tehtaks Saksamaa valitsuse usu- ja poliitpropagandat.