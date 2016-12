Mees valetas 72-aastasele prouale, et viimase autolt lekib mingi vedelik. Tegelikult meelitas mees omaniku auto juurest eemale, et siis ise sõiduk röövida.

Videol on näha, kuidas varas meelitab eaka proua auto juurest eemale, et siis ise autosse tungida, vahendab Sky News.

Naine taipab, mis on varga plaan ja üritab teda takistada.

Eriti alatu on see, et varas rammib veel enne lahkumist vanaprouat ja tabab tema põlvi.