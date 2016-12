Esmaspäeva õhtul laotus vist üle terve Eesti võimas udu, vähemalt Tallinna–Tartu maanteele küll. Tuli endalgi sel ajal roolis olla ja tunnistan üles, et mina olingi see 70 km/h või hõredama uduga lõikudel 80 km/h veninud tigu, kelle järel te pikas sabas sõites pidite möödakihutamise võimalust ootama.

Aga teie, kes te minust 90–100ga mööda kihutasite, kas mõtlesite hetkekski, mis juhtub siis, kui teele oleks udust ilmunud mingi takistus? Põder, aeglaselt sõitev kombain või mis iganes. Kas oleksite seda läbi udu näinud ja ohutult mööda või pidama saanud? Kahtlen sügavalt. Õigemini olnuks see võimatu. Kui udu on nii tihe, et kaugtulesid sisse lülitades seisab ees valge sein, tuleb hoog maha võtta, et ohu korral mingigi tegutsemisaeg jääks.

Eestis teadvustatakse liiga vähe, et liikluses võib esimene mats jääda halvemal juhul viimaseks. Liigelda tuleb vastavalt oludele – ning seda tuleks ühiskonnas palju jõulisemalt rõhutada. Kas parem on jõuda kohale mõnikümmend minutit hiljem või sõita ennast, kaasreisijad ja tõenäoliselt ka mõni kaasliikleja hunnikusse? See küsimus on ka teile, kodanik kaubikujuht, kes te möödudes tuututades edastasite mulle oma sõnumi – mis sa venid jalus, kuradi idioot!